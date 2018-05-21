立委赴世界衛生大會旁聽 遭中國人士抗議

多名立法委員21日上午進入WHA大會旁聽，但立委林靜儀（左）遭一名中國人士（中）質疑別針上有英文台灣字樣，駐瑞士代表谷瑞生（右）立即上前說理。中央社 107年5月21日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）第71屆世界衛生大會（WHA）今天揭幕，多名立法委員上午進入大會旁聽，但民進黨籍立委林靜儀因為佩戴的別針上有台灣字樣，一度遭到一名操中國口音的人士抗議。



WHA大會上午開幕，立委林靜儀、邱泰源、陳宜民、高潞．以用、吳焜裕、WHO宣達團團長蔡明憲、駐瑞士代表谷瑞生等人進場旁聽。



一行人完成安檢後，一名操中國口音的人士走上前，對林靜儀配戴的別針有意見表示：「我認為這不太合適。」警衛則鄭重告知此人，林靜儀等人持有效證件，且去年就有此安排，同意進場。



據在場人士轉述，警衛口氣略帶指責，似乎對這名操中國口音人士的抗議行為略感不耐。谷瑞生隨後也上前與中國人士說理。



林靜儀事後受訪表示，連她身上的的台灣徽章，中國人都有意見，「他們也太玻璃心一點了吧」。





第71屆世界衛生大會（WHA）21日揭幕，民進黨籍立委林靜儀進場旁聽，但因徽章有台灣字樣，一度遭到中國口音人士抗議。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月21日

她說，就因為徽章上面用英文小小寫著Taiwan，對方就一直堅持她有問題。她也跟對方說明，這是代表健康人權，「不曉得他的玻璃心會不會碎得更嚴重一點就是了」。



谷瑞生表示，他當下向對方說，兩岸分裂是事實，雙方應該彼此互相尊重，不要有挑釁行為。對方則稱帶著有台灣標語的物品進場是挑釁，這名人士自認為作為是對的。



谷瑞生向對方強調，希望能了解台灣是透過正常程序入場，應該互相尊重，至於往後如何發展，留待歷史去評斷。（編輯：陳惠珍）1070521