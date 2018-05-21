蘇炳坤再審案 檢方做無罪論告

台灣高等法院21日再度召開蘇炳坤再審案準備程序庭，檢察官表示，本案將做無罪論告。蘇炳坤（前左4）說，對於檢方做無罪論告很高興；蘇炳坤的律師尤伯祥（前右4）表示，檢方做無罪論告的意義很重大。中央社記者王揚宇攝 107年5月21日