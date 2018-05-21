蘇炳坤再審案 檢方做無罪論告

台灣高等法院21日再度召開蘇炳坤再審案準備程序庭，檢察官表示，本案將做無罪論告。蘇炳坤（前左4）說，對於檢方做無罪論告很高興；蘇炳坤的律師尤伯祥（前右4）表示，檢方做無罪論告的意義很重大。中央社記者王揚宇攝 107年5月21日
（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣高等法院今天再度召開蘇炳坤再審案準備程序庭。法官林孟皇問蒞庭檢察官張介欽，對於本案檢察體系的追訴立場為何；張答，就本件為無罪論告。
本案高院在4月2日就開過一次準備程序庭，當時林孟皇希望檢察體系能就本案定出統一的追訴立場。今天開庭，林孟皇一開始就問張介欽結果；張答，做無罪論告，不過再審案判決的認事用法若有違誤，仍會上訴。
蘇炳坤出庭表示，希望法官把案件查越詳細越好，對於檢方做無罪論告很高興。
蘇炳坤的律師尤伯祥庭後受訪表示，檢方做無罪論告的意義很重大，因為在他執業的生涯中，檢察官做無罪論告，2次都是在再審案，一次是江國慶案，另一案就是本案，這代表著檢察官不是單純的追訴，事實上也能考量到公益需求，稱職地扮演公益代表人、照顧被告的利益。
尤伯祥另外指出，法官針對本案是否有刑求事實表示願意調查，這點意義也很重大，畢竟在民國75年、戒嚴時期的末端，台灣刑事司法體系普遍存有刑求的事實，法官願意在這個案件中做充分調查，對於台灣司法進步有深遠意義。
蘇炳坤被控於75年3月23日凌晨，夥同員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，遭發覺後竟由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。
蘇炳坤被檢察官以懲治盜匪條例的共同強劫而故意殺人未遂罪起訴，判刑15年定讞，89年獲總統赦免罪刑；蘇炳坤以新事實、新證據向台灣高等法院聲請再審，去年獲高院裁准；台灣高檢署認為罪刑已無效，再審標的已經不存在，向最高法院提起抗告。
最高法院審理檢方抗告蘇炳坤再審案，經諮詢專家後，認為高院裁定開始再審於法、於理、於情均無不合，今年2月駁回高檢署抗告，維持高院准許再審的裁定。（編輯：張銘坤）1070521
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