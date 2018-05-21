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陳時中：疾病無視政治 排除台灣有違WHO原則

發稿時間：2018/05/21 18:50

最新更新：2018/05/21 19:16

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衛生福利部部長陳時中21日在日內瓦舉行國際記者會表示，疾病無視政治，基於政治因素未邀請台灣參與WHA，違反WHO基本原則。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月21日衛生福利部部長陳時中21日在日內瓦舉行國際記者會表示，疾病無視政治，基於政治因素未邀請台灣參與WHA，違反WHO基本原則。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月21日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）台灣今年沒收到世界衛生大會邀請函，衛生福利部部長陳時中今天在日內瓦表示，疾病無視政治，基於政治因素將台灣排除在外，違反世界衛生組織（WHO）基本原則。

陳時中舉行的國際記者會，由衛福部疾病管制署副署長羅一鈞主持。

陳時中說，世界衛生組織認為健康是基本人權，若基於政治因素而將台灣及其人民排除在外，不僅違反WHO的基本原則，在全球衛生體系中造成潛在的致命缺口，更可能會讓那些成千上億擔憂自身與親人健康的全球公民陷入危險。他們不應成為這場賭注高昂賽局中的籌碼。

他表示，台灣在社會經濟上蓬勃發展，但在國際政治上卻被孤立，被阻絕於來自國際組織的資源與重要協助之外。2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在台灣和亞洲肆虐，在台灣需要國際協助時，單單由於政治因素而一再無法獲取疾病偵測與控制所需的病毒資訊，所幸美國疾管局及WHO先後前來協助，經由各國政府、國際組織、各界及時共同努力把疫情控制下來，否則病毒可能快速散播而造成全國大流行。

陳時中說，「疾病無視政治」，區域的健康是全球的健康，忽略我們的醫衛專業，阻止台灣參與國際事務，將會對全球衛生安全造成致命的缺口。台灣不能在全球衛生體系中缺席。

陳時中在回答記者提問時感謝民間團體積極參與。他說，這是第二次沒辦法進入世界衛生大會（WHA），台灣的人民全部動起來，大家體會到國家處境，來到這裡共同發出聲音。這不只是政府的事，全民動起來，讓世界知道台灣的力量。

他也表示，畢竟還是有正義的聲音，很多朋友願意為台灣發聲，把台灣的情況讓世界各國更了解。

記者提問，台灣無法加入WHA，大家都知道背後原因就在中國，是否也會向中國抗議，還是只向世界衛生組織抗議？

陳時中說，抗議主要是要表達力量，不希望引起政府之間爭執。我們要發出正義的聲音，讓世界明白，在講「全民健康覆蓋」時，遺忘台灣2300萬人的力量是不對的。應該共同努力讓台灣進入體系，不但貢獻力量，也讓台灣人民受到保護，這才是問題本質，不希望這種本質受到任何政治的干擾。（編輯：郭中翰）1070521

延伸閱讀》世界衛生大會揭幕 15友邦提案挺台灣

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