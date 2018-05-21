美中貿易戰中國讓步 台灣替代效益恐降低

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）美中貿易戰停火，學者解讀美國引用國內貿易法逼中國就範奏效，但未來要留意中國擴大對美資通訊採購，特別是半導體，可能會導致中國降低對台灣半導體等ICT採購的負面衝擊。



美國官員20日表示，美中兩國同意放棄互相加徵關稅威脅，以致力達成更廣泛的貿易協議後，已促使美中貿易戰停火，但要談及中方削減2000億美元貿易差距為時尚早。



台灣經濟研究院國際事務處研究員邱達生指出，美中貿易戰起因於美國總統川普在2016年競選時喊出「美國優先」，要為美國創造就業機會，之後川普多項政策就一直圍繞這主軸進行，而川普認為中國阻礙這目標，因為美國把很多的就業機會給了中國，因此，川普致力解決美國與中國間的貿易不均問題。



邱達生指出，川普政府為解決美中兩國間的巨額貿易逆差問題，祭出了世界貿易組織(WTO)成立後美國很少片面引用的貿易法，目的就是要逼中國就範，幾波下來，以目前結果來看，中國應該是妥協了。



至於美中兩國未來是否會再度引發貿易戰火，邱達生認為，這要看中國承諾的尊重智慧財產權落實程度。



邱達生說，中國製造2025對美國是威脅，但美國感到不公平的關鍵是，中國以侵害美國高科技產業的智財權，或者強迫在中國的美國企業技術移轉，讓中國大陸得以發展中國製造2025，即中國未來若持續透過剽竊技術、操控匯率等不公平競爭方式，美國才有理由再度啟動貿易戰。



他說，美國本次對中國第2大通訊廠中興通訊實施禁售令，其實是在試水溫，美方想知道中國對美國的依賴程度，以及美中兩國間的技術差距，從短時間美國封殺中興通訊，造成中興通訊營運休克來看，美國短期內不可能再出手、也不用再出手，沒有必要再實施類似手段。



所謂中國製造2025，是指2025年，中國從「製造大國」邁入「製造強國」的行列，並挑選10大重點領域發展。10大重點發展領域包括：新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備。



長期研究國際貿易的學者台大經濟系教授陳添枝表示，美中貿易戰目前只是暫時休兵，但這可看出，美中雙方有解決的意願，朝和解的方向走，這是好的發展。



陳添枝指出，美國公布的301制裁清單範圍包括航太、汽車、機械等，要對總共1300項的中國製品課徵25%關稅，而台灣是中國很重要的供應鏈，因此，美中貿易戰暫時休兵，對台灣很好，「台灣就可以不用緊張兮兮」。



反映貿易戰的不確定因素下滑，台灣股市今天上演慶祝行情，但邱達生提醒，就美中聯合聲明來看，為減少貿易逆差，中國將增加對美國天然氣以及農產品的進口，這對台灣沒有衝擊，但現在擔憂的是聯合聲明後的細節，若中國未來增加對美國資通訊（ICT）產業中間財的進口，特別是半導體的進口時，就可能影響中國對台灣半導體等ICT的採購。



邱達生指出，若中國屆時採挖東牆補西牆的做法，縮減美中貿易逆差，對台灣來說，要調整結構，短期間內無法一蹴可幾，但長期目標來說，台灣產業要做到讓下游非台灣不可，才能保有競爭力。



他說，美國因為元件有辦法做到無可取代，才有辦法在祭出禁售令後，馬上讓中國第2大通訊廠中興奄奄一息，因此，台灣要拉開與中國下游廠的差距，要讓台灣出口的零組件具無可取代的關鍵地位，如此一來，台灣產業才不易受到國際爭端的衝擊。（編輯：林淑媛／張良知）1070521