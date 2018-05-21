墜地傘兵左手可輕握 聽到父母說話還流淚

陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地受傷，國防部長嚴德發（中）21日再度前往台中童綜合醫院聽取簡報，並再次向秦的家屬強調，一定全力投入醫療資源讓秦良丰趕快康復。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年5月21日

（中央社記者蘇木春、游凱翔台中21日電）陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地救治，目前生命跡象穩定。軍聞社今天報導，國防部長嚴德發中午再度前往探視，家屬表達：「秦良丰聽到爸爸媽媽對他說話，眼角還流下眼淚。」



陸軍航空特戰指揮部特戰三營，17日上午在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。



軍聞社報導，嚴德發中午再度前往台中童綜合醫院聽取簡報、頒給家屬慰問金，也再次向秦的家屬強調，一定會全力投入醫療資源，唯一的目標就是讓秦良丰趕快好起來，並希望家屬能放心，因為國軍是有情有義的團隊，會為了照顧每一名袍澤而盡力。



過程中，嚴德發也進入加護病房探視秦良丰，輕聲在他耳邊鼓勵：「要有信心！繼續努力加油！弟兄姊妹們都期望你早日康復。」而秦良丰聽到部長的鼓舞，眉頭立即皺了起來，相較上週僅能以眨眼皮回應，明顯有所進展。



童綜合醫院今天為秦良丰再度進行整體評估，下午舉辦記者會說明，神經外科醫師金若屏表示，患者瞳孔反應良好、呼叫他時眼睛已經由眨眼動作進步到可上下移動、可以注視家人，左側肢體對痛已經有知覺、可以輕輕地握手，目前在加護病房使用呼吸器輔助，病情穩定進步中。



金若屏說，今天上午患者進行第2次的核磁共振檢查，包括腦部與脊髓的損傷並沒有惡化現象，將邀集神經內科、神經外科、胸腔外科、骨科與影像醫學科專家，審慎討論病情及治療方針，並邀集家屬共同討論整體處置照護計畫。



秦良丰的父母親及妹妹特別探視，醫院則轉述指出，秦父在探視後說，兒子今天反應比昨天明顯，他們在床邊為兒子加油打氣時，秦良丰激動得掉出眼淚，秦父表示：「兒子已經開始認得出我們了。」



童綜合醫院醫療副院長遲景上表示，神經傷害分為急性期、亞急性期與慢性期，患者目前急性期已趨向穩定，將進入亞急性期進行神經細胞修復，慢性期就是修補發炎的反應，目前看來不管是他的意識、反應、痛覺傳導都是穩定的，期望秦良丰能日漸康復，醫療團隊也會陪伴家人共度難關。（編輯：吳佳穎/卞金峰/李淑華）1070521





陸軍航特部上兵秦良丰17日在台中清泉崗基地高空跳傘卻墜落地面，經醫療團隊連日救治，童綜合醫院21日表示，患者經二次核磁共振檢查，腦部與脊髓損傷未惡化，目前在加護病房使用呼吸器輔助，病情穩定進步中。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月21日

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