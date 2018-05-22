美中貿易戰喊停 台股關注外資動向

（中央社記者潘智義台北22日電）美中貿易戰喊停，美國道瓊工業指數收盤大漲298.20點，台股前一交易日大漲之後，今天能否由外資帶動續漲，受到投資人關注。
台股前一交易日收在10966.20點，大漲135.36點，成交值新台幣1254.99億元。外資及陸資買超30.87億元，投信賣超3.74億元，自營商買超5.71億元，3大法人合計買超32.84億元。
大同投資人日前到證期局陳情，抗議大同現金增資投資太陽能電廠是詐騙，根本沒向經濟部能源局申請。
金融監督管理委員會證券期貨局昨天做出決定，將大同申報現金增資案退回，原因是申報書件應行記載事項不充分，應該進一步說明的事項包括林蔚山雖請辭大同董事長，但仍擔任重要子公司如華映等公司董事長，且大同現任董事長林郭文艷是其配偶等。
台達化法說會指出，中國大陸白家電市場增溫，帶動主要產品丙烯腈．丁二烯．苯乙烯共聚體樹脂需求。華夏法說會表示，聚氯乙烯（PVC）第一季去化量較去年大幅成長20%，產量創近5年新高。雖然4月市場價格向下修正，但1至4月PVC去化優於去年同期。（編輯：張均懋）1070522
延伸閱讀》美中貿易戰中國讓步 台灣替代效益恐降低
延伸閱讀》美中暫歇貿易戰 川普推文讚公平貿易成真
延伸閱讀》美中貿易談判落幕 誰得誰失眾說紛紜