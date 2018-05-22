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台股早盤衝上11000點 被動元件領軍

發稿時間：2018/05/22 09:13

最新更新：2018/05/22 09:26

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美中貿易戰達成休兵共識，美國3大指數收盤同步走高，道瓊指數收盤上漲298點，激勵台股22日早盤上漲43點。（中央社檔案照片）美中貿易戰達成休兵共識，美國3大指數收盤同步走高，道瓊指數收盤上漲298點，激勵台股22日早盤上漲43點。（中央社檔案照片）

（中央社台北22日電）美中貿易戰達成休兵共識，激勵美、中兩地股市走高，美國3大指數收盤同步走高，道瓊指數收盤上漲298點，激勵台股早盤上漲43點，加權指數突破11000點大關，創4月12日以來新高。

台股早盤指數來到11009.94點，上漲43.74點，是繼4月12日盤中最高點11008點以來，指數再次來到11000點之上。

台股今天受惠被動元件族群持續走高，除了因有重大訊息待宣布而暫停交易一日的國巨外，華新科最高來到337元，大漲27.5元，超過2000年4月328元紀錄，創下歷史新高；禾伸堂上漲10元，來到246元。

除了多頭指數被動元件族群外，台積電漲2元來到231元，鴻海漲0.4元為85.4元，玉晶光漲15.5元為411.5元，蘋概股股價回溫，對台股行情亦有提振效果。

美股方面，道瓊工業指數收盤勁揚298.20點或1.21%報25013.29點，標準普爾指數漲升20.04點或0.74%，收在2733.01點；那斯達克指數漲39.70點或0.54%，收7394.04點。（編輯：黃國倫）1070522

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