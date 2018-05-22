蔡總統：盼美國將台灣列入鋼鋁關稅豁免名單

總統蔡英文（右）22日在總統府接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團，與副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）（左）交換意見，希望美國能將台灣列入鋼鋁232關稅案的豁免名單，並持續針對雙邊經貿議題進行建設性對話。中央社記者鄭傑文攝 107年5月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天接見美國國會美中經濟暨安全檢討委員會訪問團，她說，穩健的台美經濟夥伴關係對美國的經濟安全扮演正面的角色，希望美國能將台灣列入鋼鋁232關稅案豁免名單。



美國政府針對進口鋼鋁產品課徵關稅，台灣仍未列入暫時豁免名單。



蔡總統今天在總統府接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團。她致詞提到，USCC去年訪問台灣之後，發表了2017年度的報告，其中，建議美國國會鼓勵行政部門邀請台灣參與美國主導的雙邊或多邊演習，以及提升雙邊官員互訪層級等等，充分展現出對台灣支持，她要代表台灣人民表達最誠摯感謝。



她說，台灣不斷地致力提升台美關係，今年6月，將再次派遣大規模代表團，前往美國華府參加「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。



蔡總統強調，穩健的台美經濟夥伴關係對美國的經濟安全扮演正面的角色，她希望美國能夠將台灣列入鋼鋁232關稅案的豁免名單，並且持續針對雙邊經貿議題進行建設性的對話，她也期待USCC能夠協助強調台美進階經貿關係的戰略重要性。



另外，她說，現在所處的世界正面臨許多傳統與非傳統挑戰，各位對台美關係的支持，在這個時候格外重要，台美之間共享的民主價值，當面對挑戰的時候，更需要結合力量在一起。



她說，很欣慰看到172位美國眾議員以及13位參議員，分別聯名致函世界衛生組織秘書長，表達支持台灣參與世界衛生大會，「我們非常感謝這些議員站出來為民主人權價值發聲，他們的行動也彰顯了每一個國際社群的成員應該要以行動支持這些價值」。



蔡總統指出，台灣身為印太區域負責任一員，一直努力強化在區域的角色，也積極推動新南向政策，希望與區域內的國家共同創造繁榮與發展。（編輯：楊玫寧）1070522





總統蔡英文（前右）22日在總統府接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團，蔡總統表示，穩健的台美經濟夥伴關係對美國經濟安全扮演正面的角色，希望美國能將台灣列入鋼鋁232關稅案豁免名單。中央社記者鄭傑文攝 107年5月22日

延伸閱讀》鋼鋁關稅豁免未列入台灣 鄧振中：持續向美交涉



延伸閱讀》美國課鋼鋁關稅 台灣受影響鋼鐵品不到2成



延伸閱讀》美擬提鋼鋁配額換關稅豁免 業者這麼看