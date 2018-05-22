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用電量創今年次高 鋒面報到可望舒緩

發稿時間：2018/05/22 17:00

最新更新：2018/05/22 17:17

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根據中央氣象局，台北至22日已連續7天高溫破35度，台電表示，22日用電量也再創今年次高，在下午1時49分達3477.55萬瓩，備轉容量率5.38%，亮供電警戒橘燈。（中央社檔案照片）根據中央氣象局，台北至22日已連續7天高溫破35度，台電表示，22日用電量也再創今年次高，在下午1時49分達3477.55萬瓩，備轉容量率5.38%，亮供電警戒橘燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北22日電）全台連續高溫，今天用電量再創今年次高，並同時列入歷年5月次高紀錄，台電表示，氣象局預估明天將有鋒面報到，用電量料將稍降，供電燈號可望回到供電吃緊黃燈。

根據中央氣象局，台北至今天已連續7天高溫破35度，台電表示，今天用電量也再創今年次高，在下午1時49分達3477.55萬瓩，備轉容量率5.38%，亮供電警戒橘燈。

台中火力電廠8號機在19日下午破管解聯，台電中央副調度監鄭有財表示，台中8號機經搶修後於21日晚上22時7分重新併聯，今早恢復滿載，在今天尖峰時馳援，但因部分機組仍在歲修中，因此今天供電仍亮橘燈。

不過，鄭有財指出，氣象局預估明天將有小鋒面報到，用電量料將比今天稍低，估約在3450萬瓩左右，備轉容量率有望回到6%，亮供電吃緊黃燈。

台電發言人徐造華表示，目前興達1號機及大潭6號機仍在歲修，總共約有122萬瓩裝置容量，目標在5月底歸隊發電；台電預估，大修機組全歸隊後，至6月中旬前備轉容量率應都可維持在6%以上，6月下旬至7月則目標維持在5%。

今天用電量創下今年次高紀錄，同時也是歷年5月次高，值得注意的是，歷年5月前10高紀錄中，有6天是今年創下紀錄。

歷年5月用電量排名依序為2018年5月18日3506.1萬瓩、2018年5月22日3477.55萬瓩、2018年5月17日3469.2萬瓩、2016年5月31日3442.5萬瓩、2018年5月21日3426.9萬瓩、2018年5月16日3423.5萬瓩、2016年5月30日3408.1萬瓩、2018年5月15日3351.8萬瓩、2016年5月27日3312.4萬瓩、2017年5月24日3303.5萬瓩。（編輯：楊凱翔）1070522

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