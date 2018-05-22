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曾永權登陸案遭駁 陸委會：不宜配合陸方宣傳

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台灣未受邀WHA 陳時中遞交抗議信

發稿時間：2018/05/22 17:12

最新更新：2018/05/22 17:36

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台灣今年未受邀參與世界衛生大會，衛福部長陳時中已在21日晚間向世界衛生組織遞交抗議信。（中央社檔案照片）台灣今年未受邀參與世界衛生大會，衛福部長陳時中已在21日晚間向世界衛生組織遞交抗議信。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦22日專電）台灣今年未受邀參與世界衛生大會（WHA），衛福部長陳時中已在21日晚間向世界衛生組織（WHO）遞交抗議信。

第71屆世界衛生大會於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

在WHA召開期間，15友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，並爭取列入WHA全會議程，但在昨天大會上，主席裁示不納入此一提案。

在提案未通過後，陳時中昨天下午對媒體表示，聽到「全民健康覆蓋」不斷在大會中被提到，台灣在這方面表現不但很好，還有經驗想跟國際分享，但WHO卻對台灣2300萬人視而不見，看起來真是有點像「諷刺劇」。

陳時中隨後在21日晚間，由外交部代表向WHO遞交抗議信。（編輯：高照芬）1070522

第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場內豎起今年主題「全民健康覆蓋」大型看板。（中央社檔案照片）第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場內豎起今年主題「全民健康覆蓋」大型看板。（中央社檔案照片）
（中央社製圖）（中央社製圖）

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