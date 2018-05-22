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世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

發稿時間：2018/05/22 18:53

最新更新：2018/05/22 19:13

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美國衛生部長艾薩（中）22日在世界衛生大會（WHA）正式會議中公開發言挺台灣，強調台灣不該被世界衛生組織（WHO）排除在外。（取自世衛官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日美國衛生部長艾薩（中）22日在世界衛生大會（WHA）正式會議中公開發言挺台灣，強調台灣不該被世界衛生組織（WHO）排除在外。（取自世衛官網）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 107年5月22日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦22日專電）世界衛生大會（WHA）今天進行第2天議程，美日澳發言支持台灣參與WHA，美國衛生部長艾薩在正式會議中公開支持台灣，強調台灣不該被世界衛生組織（WHO）排除。

WHA昨天在日內瓦開幕，今天上午繼續進行各國代表發言。今年一月獲得美國總統川普任命的衛生部長艾薩（Alex Azar）首度參加WHA。

他表示，傳染病不分國界，特別是流行性感冒。100年前，1918年流感大流行影響世界1/3人口，全球5000多萬人喪生，顯示如果沒做好準備，成本會有多麼高。目前國際上已制定快速分享流感訊息的系統，但為使系統可展現效果，各國及國際機構必須履行職責。

艾薩強調，對於台灣不能參與WHA，「我們再次表達失望」。

艾薩說，台灣不能作為觀察員參與WHA，把2300萬人排除在外，讓防範及處理跨國界傳染病變得困難。美國要敦促世界衛生組織聚焦核心目的，不忘初心，在突發公衛事件及防控傳染病等工作上與全球協調。

日本和澳洲代表也在大會公開發言支持台灣，日本代表表示「不能讓特定地區落在後面」；澳洲代表也表示，疾病無國界，「不能排除任何群體」。

日本厚生勞動省副大臣高木美智代發言，隨著全球化進展，傳染性疾病超越邊界傳播的風險增加，「我們不能讓特定地區落在後面，不應制定任何邊界，從要達成全球健康覆蓋經驗來看，這點非常重要」。

澳洲代表、衛生部常務副部長波尚（Glenys Beauchamp）發言，「全民健康（Health for all）」的概念雖然簡單，但提供醫療服務與達成全民健康覆蓋並不容易。

她表示，澳洲同意世衛組織在促進全人類健康成果上扮演重要角色，但在日益相互依存的國際社會中，世衛組織和世衛大會不把任何群體排除在外是非常重要的，因為疾病不會認國界。為了實現可持續發展目標，包容性相當重要。（編輯：郭中翰）1070522

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