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陽建福生涯1300局投球達成 中職史上第5人

發稿時間：2018/05/22 21:36

最新更新：2018/05/22 22:31

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中職統一獅隊投手陽建福（圖）22日與中信兄弟隊比賽7局登板中繼，讓彭政閔敲出滾地球、周思齊敲出中外野飛球出局，達成中職生涯1300局投球。（圖取自統一獅官方粉絲團facebook.com/unilions）中職統一獅隊投手陽建福（圖）22日與中信兄弟隊比賽7局登板中繼，讓彭政閔敲出滾地球、周思齊敲出中外野飛球出局，達成中職生涯1300局投球。（圖取自統一獅官方粉絲團facebook.com/unilions）

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）中職統一獅隊投手陽建福，今天與中信兄弟隊比賽7局登板中繼，讓彭政閔敲出滾地球、周思齊敲出中外野飛球出局，達成中職生涯1300局投球，為史上第5人、隊史第4位。

39歲陽建福為目前中職現役投手年紀最長，17日本季首度升上一軍，今天賽前本季一軍出賽2場，投2局被敲一支安打、無失分，中職生涯投球局數1299.1局。

獅隊今天與兄弟交手，6局打完獅隊4比1領先，陽建福7局登板中繼，讓彭政閔打出游擊方向滾地球，再讓周思齊打成中外野飛球出局，連抓2個出局數，達成個人中職生涯1300局投球，為中職史上第5人。

中職目前最多投球局數紀錄為獅隊潘威倫1812.1局，接著依序為前興農牛洋將勇壯1570局、獅隊謝長亨1491.2局、獅隊高建三1383.2局；陽建福今天達成中職生涯第1300局投球，還有另外一個紀錄等著完成，目前中職生涯累積199場先發出賽，再一場先發出賽，就能成為中職史上第4位生涯先發出賽達200場的投手。（編輯：黃于）1070522

從2003年加入職棒後，投出一場又一場精彩的好球，即使到獨立聯盟繞了一圈，依舊把自己準備到最好，恭喜今晚陽建福七局下達成生涯1300投球局數，中職史上第五人！

統一獅官方粉絲團發佈於 2018年5月22日

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