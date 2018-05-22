陽建福生涯1300局投球達成 中職史上第5人

中職統一獅隊投手陽建福（圖）22日與中信兄弟隊比賽7局登板中繼，讓彭政閔敲出滾地球、周思齊敲出中外野飛球出局，達成中職生涯1300局投球。（圖取自統一獅官方粉絲團facebook.com/unilions）

（中央社記者謝靜雯台北22日綜合報導）中職統一獅隊投手陽建福，今天與中信兄弟隊比賽7局登板中繼，讓彭政閔敲出滾地球、周思齊敲出中外野飛球出局，達成中職生涯1300局投球，為史上第5人、隊史第4位。



39歲陽建福為目前中職現役投手年紀最長，17日本季首度升上一軍，今天賽前本季一軍出賽2場，投2局被敲一支安打、無失分，中職生涯投球局數1299.1局。



獅隊今天與兄弟交手，6局打完獅隊4比1領先，陽建福7局登板中繼，讓彭政閔打出游擊方向滾地球，再讓周思齊打成中外野飛球出局，連抓2個出局數，達成個人中職生涯1300局投球，為中職史上第5人。



中職目前最多投球局數紀錄為獅隊潘威倫1812.1局，接著依序為前興農牛洋將勇壯1570局、獅隊謝長亨1491.2局、獅隊高建三1383.2局；陽建福今天達成中職生涯第1300局投球，還有另外一個紀錄等著完成，目前中職生涯累積199場先發出賽，再一場先發出賽，就能成為中職史上第4位生涯先發出賽達200場的投手。（編輯：黃于）1070522



