國巨擬砸220億元 併購普思電子全數股權

被動元件大廠國巨22日召開臨時董事會，將透過子公司收購美國普思電子100%股權，交易金額約新台幣220億元。（圖取自普思電子網頁pulseelectronics.com）
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件大廠國巨今天召開臨時董事會，將透過子公司收購美國普思電子（Pulse Electronics）100%股權，交易金額7.4億美元（約合新台幣220億元）。
國巨今天下午舉辦重大訊息說明會，財務部財務協理張明菁出面說明。
張明菁表示，國巨今天召開臨時董事會，通過將透過100%持股子公司Pluto Merger Corporation，以現金併購美國普思電子100%股權，雙方今天簽訂合約，將在各項準備作業完善及得到主管機關核准後完成合併。
張明菁指出，國巨併購普思電子的策略目的在於增加產品組合，除了提供完整的被動元件外，擴大提供客戶在電子零組件包括無線元件、高階變壓器、整合式連接器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等；並增加國巨在美國及歐洲的營業規模與市場能見度，持續強化國巨在車用電子與工業規格利基型市場布局。
國巨表示，花旗是國巨此次併購交易的獨家財務顧問。（編輯：黃國倫）1070522
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