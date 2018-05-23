孫安佐案23日正式提審 是否出庭出現變數

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，預定5月23日正式提審。圖為孫安佐4月25日出庭。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑賓州米迪亞22日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，預定23日正式提審。根據法院卷宗，正式提審庭期不變，但傳出辯護律師建議放棄提審，孫安佐屆時是否出庭，出現變數。



孫安佐案4月25日召開預審庭，辯護律師在庭上主張拋棄預審程序，以換取撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名，並獲法官同意。此案4月30日正式移送賓州德拉瓦郡中級民刑法院（Court of Common Pleas of Delaware County）。



孫安佐案23日正式提審前夕，傳出辯護律師建議放棄，改以文書等其他方式進行。



所謂正式提審，就是俗稱的「過堂」，法官在庭上確認被告身分、告知被告權利與被控罪名等。以賓州為例，由於提審過程簡單，愈來愈多案件都是採視訊方式，被告不必親自出庭，省去從監獄押解到法院的過程，有時也不必由法官主持。



孫安佐辯護律師科提克（Michael Kotik）不願證實與檢方進行認罪協商，並說明天法院「可能不會有人（指孫安佐不會出庭）」，律師也可能不會現身。



截至發稿為止，卷宗顯示孫安佐案正式提審「已安排」（Scheduled），時間為5月23日上午8時（台北時間23日晚間8時），但審判庭與法官姓名欄仍是空白，自本案移送中級法院後，一直未更新。



位於賓州米迪亞的德拉瓦郡中級民刑法院今天下午一切如常，只有少數台灣媒體拍攝採訪。法院工作人員被問及孫安佐案，都表示不清楚案情，婉拒受訪。



孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。



孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）認為，拋棄預審程序後，檢方可望撤銷孫安佐持有犯罪工具意圖犯案的罪名，但在最新卷宗上，這項罪名依舊存在。（編輯：屈享平）1070523



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