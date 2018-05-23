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台股上萬點可走多久 這些變數要注意

發稿時間：2018/05/23 08:28

最新更新：2018/05/23 09:03

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台股自去年5月23日站上萬點以來，正式滿週年，投資人也開始習慣「萬點是常態」。（中央社檔案照片）台股自去年5月23日站上萬點以來，正式滿週年，投資人也開始習慣「萬點是常態」。（中央社檔案照片）

台股萬點週年專題1（中央社記者田裕斌台北23日電）台股自去年5月23日站上萬點以來，正式滿週年，投資人也開始習慣「萬點是常態」；不過富邦投顧董事長蕭乾祥分析，後市主要有3大變數，不得不留意。

蕭乾祥表示，台股在去年5月23日站穩萬點後，今年初一度上漲至11270高點，但因美國10年期公債殖利率來到近3%，造成市場擔憂聯邦準備理事會（Fed）升息會加速，引發恐慌性賣壓造成美股連續重挫，台股同步受拖累並跌破年線下探10189點。

加上日前因美中貿易戰衝突、美國對伊朗經濟制裁，導致石油與金屬等商品價格上漲，投資人擔心通膨壓力上升，但這次並未衝擊美股高檔築底發展，顯示Fed緩步升息已漸被市場所接受。

蕭乾祥認為，在台股歡慶穩站萬點週年之際，因美中貿易戰可望順利落幕，在本波升息循環的景氣擴張未結束前，下半年台股仍有創下12000點高點實力，加權指數至多僅會出現漲多後激烈震盪，萬點常態行情將持續上演，惟幾個導致股市產生較大波動的變數，投資人也必須留意：

一、通膨壓力：2014年來穩定通膨因素來自於油價的崩跌，但在超額庫存耗盡且對伊朗制裁持續下，原油價格已回升到70美元之上，通膨壓力漸上升，一旦中東地緣政治問題擴大，油價出現往百元關卡飆漲，若帶動美國通膨率突破Fed所設定2%中期目標，只要Fed加速或擴大升息腳步與動作，勢必對股市造成另次大幅波動衝擊。

二、美元轉強：受美國長債殖利率攀升效應影響，部分國際保守型資金回流美國，引起外資減碼亞股及台股，造成美元升值轉強，美元指數已來到93.7附近，未來若美債殖利率持續攀高與聯準會升息速度過快，一旦導致美元指數突破95關卡，恐會加速美元升值腳步，這勢必帶動外資進一步對亞股減碼，台股波動衝擊也將擴大。

三、蘋果新機效應：4月外銷訂單受非資訊電子類接單好轉、達391億美元，創歷年同月新高，年增率為9.8%，但隨著9月後外銷接單基期變高，隨著挖礦潮降溫與車電產品成長暫時持平，今年蘋果新機效應是否能夠帶來下半年旺季效應，將是台股能否維持高檔不墜的最重要關鍵所在。（編輯：張均懋）1070523

去年5月23日，台股正式登上睽違17年的萬點大關，且一站上就成地板，迄今正式滿週年，包括蘋概三王、造紙、挖礦概念、被動元件都曾擔任帶頭主流。中央社製表 107年5月23日去年5月23日，台股正式登上睽違17年的萬點大關，且一站上就成地板，迄今正式滿週年，包括蘋概三王、造紙、挖礦概念、被動元件都曾擔任帶頭主流。中央社製表 107年5月23日

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