國巨再啟動收購 股價漲逾8%再創新高

被動元件大廠國巨擬透過子公司Pluto Merger Corporation，以現金併購美國普思電子100%股權，總交易金額約新台幣220億元。圖為國巨董事長陳泰銘。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）被動元件大廠國巨擬砸新台幣220億元收購美國普思電子100%股權。國巨今天開盤攻上1055元，漲8.3%，續創歷史新高價。
國巨擬透過子公司Pluto Merger Corporation，以現金併購美國普思電子（Pulse Electronics）100%股權，總交易金額約7.4億美元（約合新台幣220億元）。
國巨到今年5月20日為止，約當現金規模超過250億元，此次收購將有自有資金支付，資金充裕無虞。
從時程來看，法人指出，此項併購案須經過台灣投審會核准，並可能向中國、美國和德國主要市場主管機關說明，預計今年第4季可望完成相關作業，預估最快今年第4季可望全數認列普思電子營收和獲利。
普思電子去年合併營收約當新台幣120億元，營業利益約當新台幣13億元。
法人推估，以普思電子去年營收來看，對國巨年營收可增加37.3%，若以目前國巨股本3.5億股推估，全年每股純益可增加3.7元。
從終端應用來看，普思在網路設備占比33%，無線通訊占比22%，電源供應器和電纜系統占比約21%，工業規格占18%，汽車電子占比約6%。
從客戶和競爭對手來看，法人表示，普思電子主要客戶包括蘋果（Apple）、富士康（Foxconn）、BMW、華為（Huawei）、奧迪（Audi）、三星（Samsung）等。主要競爭對手包括TDK、台達電、泰科（TE）、村田製作所（Murata）、Mitsubishi、Johanson等。
普思主要產品包括無線元件，包括3D列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組、高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。（編輯：張均懋）1070523
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