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姚文智呂秀蓮26日政見會 選對會30日提腹案

發稿時間：2018/05/23 11:58

最新更新：2018/05/23 12:16

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民主進步黨選舉對策委員會23日就布局台北市長選舉，徵詢立委姚文智（右）與前副總統呂秀蓮（右5），結束會談後兩人在民進黨中央黨部外對媒體說明。中央社記者王飛華攝 107年5月23日民主進步黨選舉對策委員會23日就布局台北市長選舉，徵詢立委姚文智（右）與前副總統呂秀蓮（右5），結束會談後兩人在民進黨中央黨部外對媒體說明。中央社記者王飛華攝 107年5月23日

（中央社記者葉素萍台北23日電）台北市長布局，民進黨選對會30日將提腹案給黨主席。選對會今邀請立委姚文智與前副總統呂秀蓮協調，兩人會後共同受訪指出，26日將舉行政見發表會，說明市政理念。

民主進步黨布局台北市長選舉，今天邀請姚文智與呂秀蓮協調；選對會召集人陳明文稍早受訪指出，30日前提腹案給黨主席。

歷經近一個小時的協調，姚文智、呂秀蓮笑容滿面下樓，並一起受訪，在媒體前握手合影。

呂秀蓮說，會中相談甚歡。

對於受訪順序，兩人都說讓對方先講；推辭了一番，呂秀蓮請姚文智先說明。

姚文智提到，兩人同意週六（26日）擇定一個時間、一家媒體，進行政見發表會或對談，希望選對會安排；雙方要說明市政理念，讓市民了解，畢竟，這段期間對台北市市政、願景、藍圖的討論不足。

呂秀蓮說，在今天以前，都紛紛擾擾在談人選，但是市政討論很重要，所以她建議要有機會對外說明治理台北市的看法，姚文智也完全同意。

媒體追問，只有姚文智、呂秀蓮參加政見發表會，是否代表只有二人參選，不會有第三人加入；呂秀蓮說，這部分要問選對會，不過選對會說，到今天為止，「當然就只有我們兩位」。

至於政見會後，是否要進行民調；呂秀蓮說，「完全沒有談民調的事」；人選怎麼協調，要問選對會。

呂秀蓮說，其實白紙黑字很早就規定了，徵召過程，選對會第一階段徵詢，這個很久以前就做過了；今天就是協調，協調大家的共識是願意公開說明對台北市政的看法；接下去由選對會提出建議，由主席做裁決，然後中執會通過。

媒體再問呂秀蓮，是否期待用民調決定；她說，（徵召規定）裡面沒有寫民調，今天選對會也是把規定告訴他們，他們沒有異議，只是會中她建議（政見發表會或對談）。

至於人選幾號會出來？姚文智說，「30日是確定的」。（編輯：張均懋）1070523

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