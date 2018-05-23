高中生赴陸唸書校長被關切 調查局：公務聯繫

媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請中國大陸大學，遭調查局關切。調查局23日澄清，曾向兩校校長了解概況，對於學校治學、行政業務從不干涉，兩次聯繫純屬一般公務聯繫性質。圖為建國中學校門一景。（中央社檔案照片）