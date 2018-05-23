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高中生赴陸唸書校長被關切 調查局：公務聯繫

發稿時間：2018/05/23 18:35

最新更新：2018/05/23 19:09

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媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請中國大陸大學，遭調查局關切。調查局23日澄清，曾向兩校校長了解概況，對於學校治學、行政業務從不干涉，兩次聯繫純屬一般公務聯繫性質。圖為建國中學校門一景。（中央社檔案照片）媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請中國大陸大學，遭調查局關切。調查局23日澄清，曾向兩校校長了解概況，對於學校治學、行政業務從不干涉，兩次聯繫純屬一般公務聯繫性質。圖為建國中學校門一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北23日電）媒體報導建國中學、武陵高中校長因畢業生申請大陸大學，遭調查局關切。調查局今天澄清，曾向兩校校長了解概況，以提供政府施政參考，屬一般公務聯繫，非綠色恐怖。

中國時報今天報導，台灣高中畢業生申請大陸大學成風潮，今年人數暴增，不過，建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，竟遭教育部、調查局等單位關切。

調查局今天發布新聞稿指出，各外勤處站平時就與轄內各機關、學校、企業均有常態性公務聯繫，其中包含武陵高中及建國高中，因此針對報載高中畢業生申請赴陸就學概況，曾向兩校校長了解學生申請赴陸就學情形。

調查局表示，了解高中畢業生赴陸就學，純粹基於調查局業務職掌，了解概況後提供政府施政參考，對於學校治學、行政業務從不干涉，且兩次聯繫純屬一般公務聯繫性質。

新聞稿指出，調查局職司國內安全調查工作，為了解中國大陸「對台31項措施」對台灣各產業的影響程度，由外勤處站了解各相關產業，以提供政府施政參考，是依法推動工作，非如部分媒體、人士錯誤解讀的「調查局調查」、「綠色恐怖」掌控學校。（編輯：劉政權）1070523

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