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中稱台參與世衛所有技術會議 外交部斥說謊

發稿時間：2018/05/23 22:06

最新更新：2018/05/23 22:25

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中國在WHA答辯時稱，過去5年，台灣派人參加了幾乎所有世界衛生組織的技術性會議。外交部斥責是「公然說謊」。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真　107年5月22日中國在WHA答辯時稱，過去5年，台灣派人參加了幾乎所有世界衛生組織的技術性會議。外交部斥責是「公然說謊」。（WHA採訪團提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真　107年5月22日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）中國今年在世界衛生大會（WHA）答辯時稱，過去5年，台灣派人參加了幾乎所有世界衛生組織（WHO）的技術性會議。外交部斥責是「公然說謊」，予以嚴厲譴責。

中國代表團在WHA最後提出答辯，指稱「中國台灣地區曾連續8年以觀察員身份參加世衛大會，這是中方根據一個中國原則做出的特殊安排，但是當前民進黨當局拒不承認一個中國原則，主動拋棄台參加有關活動的政治基礎，責任完全在台方。」

中國代表指出，「中國中央政府高度重視2300萬台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，中方為台參加全球衛生合作做出了妥善安排。過去5年，台灣地區派人參加了幾乎所有世界衛生組織的技術性會議。」

中方還說，台灣和WHO在傳染病、疫情通報等方面的信息交流管道是暢通的。「所謂台不參加世衛大會就導致國際防疫缺口的言論，是完全站不住腳的。」並指「真正將世衛大會政治化的，是少數國家及其背後的台灣當局。中方敦促這些國家立即停止錯誤做法。」

外交部對此表示，台灣從2009年到2017年，申請參加154場WHO技術性會議，只獲邀出席46場；其中，2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不滿3成。中國聲稱台灣參加所有的技術性會議，是公然說謊，予以嚴厲譴責。

此外，外交部指出，中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與台灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口。中國與WHO達成的片面安排，不僅對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞。

外交部表示，台灣的民主成就受到國際社會的肯定與支持。台灣的人民對台灣的民主自由感到自豪，也只有台灣的民選政府能代表台灣2300萬人民。對於中國代表昧於事實的發言感到憤怒與遺憾。

外交部也誠懇地呼籲WHO，全球衛生的安全仰賴綿密的全球合作，沒有任何一個國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。（編輯：高照芬）1070523

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