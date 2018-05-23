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和平電廠破管解聯 供電亮警戒橘燈

發稿時間：2018/05/23 14:03

最新更新：2018/05/23 14:10

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民營和平電廠1號機23日上午破管故障，台電表示，約影響備轉容量率1.5%至1.6%，加上上午天氣仍炎熱，用電量較預估高，備轉容量率降至4.08%，亮供電警戒橘燈。（中央社檔案照片）民營和平電廠1號機23日上午破管故障，台電表示，約影響備轉容量率1.5%至1.6%，加上上午天氣仍炎熱，用電量較預估高，備轉容量率降至4.08%，亮供電警戒橘燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北23日電）民營和平電廠1號機今早破管故障，台電表示，約影響備轉容量率1.5%至1.6%，加上上午天氣仍炎熱，用電量較預估高，備轉容量率降至4.08%，亮供電警戒橘燈。

台電中央調度監鄭壽福告訴中央社記者，和平1號機今早8時左右發現破管情形開始降載，上午10時53分解聯，需待機組冷卻後才能進行檢修。和平1號機裝置容量64.8萬瓩，鄭壽福表示，以今天目前最高用電量來看，約影響備轉容量率1.5%至1.6%左右。

台電原預估今天備轉容量率可維持6%以上，但除和平發生破管意外，預估鋒面將帶來的氣溫下降也不如預期，台北上午氣溫仍達34度以上，鄭壽福說，目前最高用電量約3480萬瓩，並可能再攀升。

不過，因中南部天氣晴朗，目前太陽光電發電量達100萬瓩，目前正在試俥的大林2號機也提供76.1萬瓩發電量，有助整體供電。（編輯：黃國倫）1070523

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