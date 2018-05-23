孫安佐放棄正式提審 未現身法院

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審。圖為孫安佐4月25日出庭。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑賓州米迪亞23日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂今天正式提審，但院方證實孫安佐已放棄，上午未出庭。本案下個程序是審前會議，預定6月4日舉行。



根據賓州法院卷宗，孫安佐案正式提審（formal arraignment）原訂23日上午8時在賓州德拉瓦郡中級民刑法院進行，由法官在庭上確認被告身分、告知被告權利與被控罪名。正式提審前夕，傳出辯護律師建議放棄這項程序。



法院公關主任李森（Donna Reason）今天證實，孫安佐的律師已聲請放棄正式提審，並於昨天完成放棄程序，所以孫安佐與律師今天都不必到庭。



她表示，本案下個程序是審前會議（pretrial conference），已安排6月4日進行。



所謂審前會議，是指法院正式開庭審理案件前，與控辯雙方共同召開會議，解決案件相關問題，包括簡化爭點、修改訴狀、限定專家證人數量等，是為案件正式審理作準備的訴訟程序。



李森說，審前會議「所有情況都可能發生」，控辯雙方可能討論被告是否認罪，假使原本就有認罪協商，被告可能認罪，換取檢方提出的條件。這項程序不能放棄，但是否會在6月4日進行，仍有變數，控辯雙方若認為需要更多時間溝通，審前會議可能延期。



孫安佐案卷宗顯示，法院已下令對目前在押的孫安佐進行精神鑑定。李森表示，精神鑑定可能在6月4日前完成，供承審法官杜索（Barry C. Dozor）參考。



有媒體報導，美國國土安全部已通知台灣方面，孫安佐將可免除牢獄之災，最快一個月內將可遣返回台。



據了解，駐紐約辦事處未收到國土安全部任何有關孫安佐案的通知。



孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。



孫安佐4月25日在地方法院出庭應訊，在律師建議下拋棄預審程序，希望換取檢方撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名。本案於4月底移交中級法院。（編輯：高照芬）1070523





藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審，孫安佐不必出庭。圖為賓州德拉瓦郡中級民刑法院。中央社記者尹俊傑賓州米迪亞攝 107年5月23日

延伸閱讀》李昌鈺談孫安佐 認罪協議是最好解決方案