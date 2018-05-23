/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

孫安佐放棄正式提審 未現身法院

發稿時間：2018/05/23 22:33

最新更新：2018/05/23 22:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審。圖為孫安佐4月25日出庭。（中央社檔案照片）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審。圖為孫安佐4月25日出庭。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑賓州米迪亞23日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂今天正式提審，但院方證實孫安佐已放棄，上午未出庭。本案下個程序是審前會議，預定6月4日舉行。

根據賓州法院卷宗，孫安佐案正式提審（formal arraignment）原訂23日上午8時在賓州德拉瓦郡中級民刑法院進行，由法官在庭上確認被告身分、告知被告權利與被控罪名。正式提審前夕，傳出辯護律師建議放棄這項程序。

法院公關主任李森（Donna Reason）今天證實，孫安佐的律師已聲請放棄正式提審，並於昨天完成放棄程序，所以孫安佐與律師今天都不必到庭。

她表示，本案下個程序是審前會議（pretrial conference），已安排6月4日進行。

所謂審前會議，是指法院正式開庭審理案件前，與控辯雙方共同召開會議，解決案件相關問題，包括簡化爭點、修改訴狀、限定專家證人數量等，是為案件正式審理作準備的訴訟程序。

李森說，審前會議「所有情況都可能發生」，控辯雙方可能討論被告是否認罪，假使原本就有認罪協商，被告可能認罪，換取檢方提出的條件。這項程序不能放棄，但是否會在6月4日進行，仍有變數，控辯雙方若認為需要更多時間溝通，審前會議可能延期。

孫安佐案卷宗顯示，法院已下令對目前在押的孫安佐進行精神鑑定。李森表示，精神鑑定可能在6月4日前完成，供承審法官杜索（Barry C. Dozor）參考。

有媒體報導，美國國土安全部已通知台灣方面，孫安佐將可免除牢獄之災，最快一個月內將可遣返回台。

據了解，駐紐約辦事處未收到國土安全部任何有關孫安佐案的通知。

孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。

孫安佐4月25日在地方法院出庭應訊，在律師建議下拋棄預審程序，希望換取檢方撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名。本案於4月底移交中級法院。（編輯：高照芬）1070523

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審，孫安佐不必出庭。圖為賓州德拉瓦郡中級民刑法院。中央社記者尹俊傑賓州米迪亞攝　107年5月23日藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，原訂23日正式提審，院方證實，辯護律師已聲請放棄正式提審，孫安佐不必出庭。圖為賓州德拉瓦郡中級民刑法院。中央社記者尹俊傑賓州米迪亞攝　107年5月23日

延伸閱讀》李昌鈺談孫安佐 認罪協議是最好解決方案

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 孫安佐狄鶯孫鵬
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP