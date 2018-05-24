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中提照顧台灣 陳時中斥以謊言掩蓋事實

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中提照顧台灣 陳時中斥以謊言掩蓋事實

發稿時間：2018/05/24 05:33

最新更新：2018/05/24 06:03

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衛生部長陳時中23日表示，中國在世界衛生大會（WHA）中說照顧台灣是說謊，中國一貫伎倆就是透過謊言掩蓋事實。中央社記者唐佩君日內瓦攝 107年5月24日衛生部長陳時中23日表示，中國在世界衛生大會（WHA）中說照顧台灣是說謊，中國一貫伎倆就是透過謊言掩蓋事實。中央社記者唐佩君日內瓦攝 107年5月24日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）衛福部長陳時中今天表示，中國在世界衛生大會（WHA）中說照顧台灣是說謊，大部分的世衛會議台灣根本無法參加，「這就是中國一貫伎倆，透過謊言掩蓋事實」。

台灣在今年WHA獲得更廣泛國際支持，3天共有美日德等逾20個國家發言挺台，因此中國在今天下午提出答辯，表示在符合一個中國原則的前提下，中方為台參加全球衛生合作做出妥善安排，過去5年，台灣地區派人參加了幾乎所有世界衛生組織（WHO）的技術性會議，台灣與WHO在傳染病、疫情通報等方面的信息交流管道暢通。

對此，中華民國外交部斥責中國「公然說謊」，予以嚴厲譴責，並說明台灣從2009年到2017年，申請參加154場WHO技術性會議，只獲邀出席46場，其中2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不滿3成。

陳時中在傍晚時向台灣媒體表示，這就是中國一貫的伎倆，不針對事實，企圖以謊言掩蓋事實，更感覺欲蓋彌彰，明明沒有讓台灣參與，還想讓世界以為有，這更凸顯他們的不公不義。

他指出，中國說要照顧台灣，有沒有能力是一個問題，但在實質的會議方面，中國竟也可以公然掩蓋事實，令人覺得真是不應該。

由於連續3天包括理念相近國家及友邦共逾20國在WHA大會上為台發言，陳時中說，這些發言除了邦誼之外，相信也是有感而發，因為台灣協助友邦紮紮實實做了許多事情。

對於挺台聲量不間斷，陳時中說這樣的正義之聲出來是很難擋的，相較之下中國就有點詞窮，不斷用聯合國2758號決議等與主權無關的話語，一方面老調重提，另一方面更使出欺騙手段。

他強調，大概只有1/3的WHO會議台灣能參加，而且還受到很多技術干擾，大部分沒辦法參加但中國還能說幾乎所有都參加，只能說「人在做天在看」，相信正義的聲音總是會出來，台灣此刻要一步步往前走，堅守奉獻及實質參與的精神，相信有一天終究會達到目標。（編輯：何宏儒）1070524

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