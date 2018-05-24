/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

外交部：17友邦6理念相近國家 WHA發言挺台

發稿時間：2018/05/24 11:05

最新更新：2018/05/24 11:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣再度被世界衛生大會（WHA）拒於門外。外交部24日說，17個友邦、6個理念相近國家及馬爾他騎士團在全會直接或間接支持台灣參與WHA，對此表達感謝。（中央社檔案照片）台灣再度被世界衛生大會（WHA）拒於門外。外交部24日說，17個友邦、6個理念相近國家及馬爾他騎士團在全會直接或間接支持台灣參與WHA，對此表達感謝。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，台灣再度被拒門外。外交部今天說，17個友邦、6個理念相近國家及馬爾他騎士團在全會直接或間接支持台灣參與WHA，對此表達感謝。

外交部發布新聞稿表示，政府感謝史瓦帝尼王國、索羅門群島、馬紹爾群島與聖文森，在WHA總務委員會與全會為台灣參與WHA進行「2對2辯論」。同時，有17個友邦、6個理念相近國家以及世界衛生組織（WHO）觀察員馬爾他騎士團，在全會直接或間接發言支持台灣參與WHA。

外交部說，相關發言透過現場網路直播，讓全世界直接看見，清楚聽見台灣參與WHA的嚴正訴求。外交部對於友邦、友好國家的發聲，表示感謝。

外交部指出，在WHA全會為台灣直接或間接執言的會員國及觀察員有加拿大、德國、宏都拉斯、紐西蘭、日本、澳洲、美國、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯、吉里巴斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼王國、索羅門群島、海地、馬紹爾群島、聖露西亞、諾魯、聖文森、帛琉，以及馬爾他騎士團。

其中，馬爾他騎士團是首度在WHA全會及B委員會發言分別提及與台灣的醫衛合作計畫。

外交部表示，感謝友邦、理念相近國家長期以來在國際組織堅定支持台灣的參與，協助台灣拓展國際空間；台灣將持續與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。

此外，外交部指出，中國代表23日在WHA全會行使答辯權，不當詮釋聯合國大會第2758號決議、WHA25.1號決議與「一中原則」，並公然謊稱台灣取得疫情資訊管道暢通，且派人參加幾乎所有的WHO技術性會議。在崇高的國際醫療殿堂公然欺騙世人、完全悖離事實的說法，「令人遺憾與憤怒」，外交部嚴正抗議並譴責中國在WHA一再說謊的作為。

外交部重申，只有台灣的民選政府能代表台灣2300萬人民，守護台灣人民的健康人權。外交部呼籲WHO堅守成立宗旨，基於維護全人類健康，接納台灣平等、有尊嚴參與WHO，共同合作達致防疫無缺口的全球衛生安全目標。

第71屆世界衛生大會21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，自2009年起，連續8年以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：張均懋）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： WHAWHO外交部
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP