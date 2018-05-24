/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統測大創國巨和沛科技
>rss

鬆綁法規推前瞻 政院：明年競爭力會更好

發稿時間：2018/05/24 16:34

最新更新：2018/05/24 16:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
此為示意圖。（中央社檔案照片）此為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）IMD發布2018年世界競爭力報告，台灣排名第17名、較去年退步3名；行政院發言人徐國勇表示，政府推動前瞻基礎建設、法規鬆綁等政策，相信明年競爭力會更好。

據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2018年IMD世界競爭力年報」，在63個受評比國家中，台灣排名第17名，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」4大類排名也全數下滑。

徐國勇今天出席國際AI人培領航者峰會，會前受訪談競爭力下滑議題，他表示，今年台灣的競爭力確實不太理想，不論是政府面、企業面排名都下降，政府面和基礎建設有關，這也是為何政府去年急著推前瞻基礎建設的原因，儘管在立法院有許多波折，最後還是順利通過了，希望能夠盡快啟動前瞻基礎建設計畫，讓政府競爭力提升。

至於企業面排名下降，徐國勇表示，這和企業投資不夠、法令鬆綁不足有關，據統計，目前已經鬆綁295項法令，但政府還是不滿足，國發會正如火如荼地進行更多法規鬆綁，相信有助於企業競爭力提升。

徐國勇也說，今年台積電在台南、新竹科學園區投資的金額上看新台幣8000億元，華邦電投資金額也有3000多億元，這些都會反映在今年的投資表現，也會使競爭力提升。

徐國勇坦承，這次競爭力衰退是項警訊，但政府已經注意到了，同時也早就推動前瞻基礎建設、五加二創新產業、法規鬆綁等政策，這些都是為了讓台灣經濟轉型成功，也相信明年競爭力會更好。（編輯：楊凱翔）1070524

延伸閱讀》2018世界競爭力報告 台灣各項評比結果看這裡

延伸閱讀》IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP