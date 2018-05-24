台商變共諜 吸收調查官不成反遭擒

桃園地檢署發布新聞稿表示，39歲林姓台商遭中國大陸吸收成為間諜，不但洩漏調查局情報調查官身分，更計劃利誘吸收，檢察官24日搜索林男住處並將他拘提到案。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）39歲林姓台商遭中國大陸吸收成為間諜，不但洩漏調查局情報調查官身分，更計劃利誘吸收，檢察官今天搜索林男住處並將他拘提到案，由於涉犯國家安全法等罪，晚間向法院聲請羈押禁見。



桃園地方法院檢察署晚間發布新聞稿表示，地檢署重大刑案專組檢察官葉益發，偵辦39歲林男涉犯國家安全法等案件，在長期監控後，今天上午指揮法務部調查局國家安全維護工作站及桃園市調查處，搜索林男住處，除查扣相關文件、行動電話，並拘提林男及傳喚相關證人到案。



桃園地檢署表示，林男前往大陸蘇州經商，並擔任蘇州台青會會長、台商投資協會副會長、青年聯合會委員，遭中國大陸國安單位吸收為間諜後，在105年至106年間，向中共國安單位洩漏法務部調查局某情報調查官身分。



為了吸收這名調查官為中國大陸刺蒐台灣公務秘密、資料並發展組織，桃園地檢署表示，林男多次以餽贈禮品、現金、安排職務等方式利誘，不過都遭到調查官嚴拒而未得逞。



桃園地檢署檢察官在偵訊後，認為林男涉犯國家安全法、國家情報工作法、貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，有事實及相當理由足認有逃亡、勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，晚間向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1070524