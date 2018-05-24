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美國眾議院通過國防授權法 鼓勵美台軍事往來

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布吉納法索斷交 府方人士：一直有掌握

發稿時間：2018/05/24 23:15

最新更新：2018/05/25 07:24

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外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）府方人士晚間說，對於中方近期持續用金援建交布吉納法索相關訊息，一直有掌握；總統晚間談話點出，中方打壓是因為台灣與主要國家關係升溫，但「不可能因為中方作為而停止這些努力」。

中華民國與布吉納法索斷交，目前邦交國數目下滑至18國。

府方人士指出，其實對於布吉納法索的狀況，包括中方近期持續用金援建交相關訊息，「一直有掌握」；對於相關狀況，總統蔡英文也有與國安首長討論交換意見。

蔡總統晚間在總統府召開記者會提到，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串的外交打壓，「充分顯露出中國的不安與缺乏自信」。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

蔡總統並提到，中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。

府方人士晚間補充指出，蔡總統晚間談話，直接點破中方近期打壓作為的真正原因「就是兩年來我們跟主要國家的關係持續升溫」，這可從近期國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的呼聲，可以看得出來。

府方人士說，蔡總統談話當中，譴責共機繞台、甚至欺負小孩這些作為，也向支持台灣的國家再喊話，感謝他們的支持，同時也表態「不可能因為中方作為而停止這些努力」。

布吉納法索今晚宣布與台灣斷交，造成國內外震撼，府方人士告訴中央社記者，布吉納法索的狀況，外交部其實一直有掌握，但布吉納法索的情勢在最近短短幾天內，出現了急速的變化。

府方人士表示，推測是因為中國在南海爭議島礁軍事化的行為受到各國的譴責，加上美國國防部又撤回邀請中國大陸參加6月舉行環太平洋演習（RIMPAC），以回應大陸在南海作為。這一連串的因素已經讓中國十分不滿。

府方人士也說，布吉納法索宣布與台灣斷交，導火線應該是從5月21日起召開的世界衛生大會（WHA），台灣雖然沒有接到邀請函，德國、加拿大、澳洲等國都公開站出來聲援台灣，又有破紀錄的許多國家要與台灣進行雙邊互動，種種原因造成中國想要採取反制行為，所以今天布吉納法索的斷交，應該是倉促出手。（編輯：林淑媛）1070524

外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。圖為布吉納法索小檔案。中央社製表　107年5月24日外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。圖為布吉納法索小檔案。中央社製表　107年5月24日
布吉納法索宣布與台灣斷交，為維護主權與尊嚴，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會，宣布即日起終止與布國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。中央社製表 107年5月24日布吉納法索宣布與台灣斷交，為維護主權與尊嚴，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會，宣布即日起終止與布國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。中央社製表 107年5月24日

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