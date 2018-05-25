統一發票千萬獎幸運兒 花20元買礦泉水

統一發票107年3-4月中獎號碼（中央社製表）
（中央社記者潘姿羽台北25日電）今年3、4月的統一發票開獎，兩大超商業者共有5名幸運兒得到千萬元大獎，尤其有民眾在全家台中建民店花新台幣20元買礦泉水，就中了1000萬元特別獎。
今年3、4月統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為12342126 ；200萬元特獎號碼為80740977。
全家便利商店統計本期中獎發票，共開出2組特別獎1000萬元，一位中獎者於員林正新店購買79元刮鬍刀，另一位則在台中建民店花了20元購買礦泉水，相當令人稱羨。
統一超商表示，統一超商的消費者也有3名千萬大獎得主，其中新北市五股區、高雄市左營區的幸運兒均只花費100多元，就順利得到千萬大獎。
統一超商表示，千萬大獎分別是在新竹縣新豐鄉的門市消費9038元、新北市五股區的門市消費135元，以及在高雄市左營區門市消費169元。
另外，桃園市龜山區也有位幸運兒，在統一超商門市花了70元購買日用品及飲料，就中了200萬元特獎；也有名民眾在嘉義的全家水上福德店購買10元的養樂多，中了特獎。（編輯：蘇志宗）1070525
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