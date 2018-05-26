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台東夜皇都關燈10年 隨電影開拍幽暗紅燈再亮

發稿時間：2018/05/26 09:46

最新更新：2018/05/26 11:08

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台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，最近因配合電影「寒單」開拍重新裝潢，屋內電力逐漸恢復，狹窄走道上，幽暗的紅燈再度亮起。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，最近因配合電影「寒單」開拍重新裝潢，屋內電力逐漸恢復，狹窄走道上，幽暗的紅燈再度亮起。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日

看昔日鉛華落盡專題2（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東唯一合法的紅燈戶–夜皇都，因電影「寒單」開拍，最近重新裝潢，關燈10年的紅燈再度亮起，勾起不少台東人回憶。

台東唯一合法的妓女戶－夜皇都，民國98年因尋芳的老榮民和工人減少，拉下鐵門。最後一位性工作者將「妓女證」繳給台東縣警察局後就回到台北。

原本大門深鎖、雜草叢生的夜皇都，這幾天，大門和窗戶大開，工人進進出出，重新裝潢，許多人紛紛詢問，「夜皇都是否重新開業」，工人表示，是因配合電影「寒單」開拍重新裝潢。

工人指著大門上方斗大的3個字「夜皇都」和下方的3個小字「妓女戶」說，這些字都要重新粉刷，讓它看起來像剛開業般亮麗，屋內過去客人排隊等待的座椅，也將洗刷恢復光亮。

屋內的儲藏室，還留著一本尚未賣完的娛樂票，當年尋芳客必須「購票消費」，一張票700元，票面上清楚的寫著「時間不得超過20鐘」、「逾時補票」、「不准要求侍應生脫內衣」，旁邊還貼心的放著保險套。

曾經「門庭若市」的台東「夜皇都」妓女戶，走過半世紀風光，於民國98年拉下鐵門，當年尋芳客必須購買娛樂票，票上規定時間不得超過20分鐘。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日曾經「門庭若市」的台東「夜皇都」妓女戶，走過半世紀風光，於民國98年拉下鐵門，當年尋芳客必須購買娛樂票，票上規定時間不得超過20分鐘。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日

屋內總共有13個房間，每個侍應生（性工作者）使用不同的房間，牆壁上還有幾張侍應生的大頭照，這些大頭照是當年最美麗的小姐「小夢」所畫。

夜皇都小姐的「花名冊」和其他應召站、色情理容院不一樣，它是素描畫像，掛在房間入口處，提供客人選擇小姐，這些維妙維肖的小姐畫像，都是出自店內小姐「小夢」的手。

工人這幾天加緊趕工，電力逐漸恢復，狹窄的走道，幽暗的紅燈再度亮起，工人說，「再一個月，夜皇都將風華再現」。（編輯：孫承武/卞金峰）1070526

台東「夜皇都」妓女戶，於民國98年拉下鐵門，在「夜皇都」工作近40年的「小夢」，20歲就到「夜皇都」當小姐，年輕時「小夢」喜歡畫畫，她的素描也成為供客人選擇小姐的「花名冊」，掛在「夜皇都」入口處。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日台東「夜皇都」妓女戶，於民國98年拉下鐵門，在「夜皇都」工作近40年的「小夢」，20歲就到「夜皇都」當小姐，年輕時「小夢」喜歡畫畫，她的素描也成為供客人選擇小姐的「花名冊」，掛在「夜皇都」入口處。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日
台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，因配合電影「寒單」開拍，最近重新裝潢，關燈10年的紅燈再度亮起，勾起不少台東人回憶。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，因配合電影「寒單」開拍，最近重新裝潢，關燈10年的紅燈再度亮起，勾起不少台東人回憶。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日
台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，近日因導演黃朝亮執導的電影「寒單」開拍重新裝潢。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，近日因導演黃朝亮執導的電影「寒單」開拍重新裝潢。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日
台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，最近因配合電影「寒單」開拍重新裝潢，勾起不少台東人回憶。圖為特定營業臨檢查察登記簿。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日台東合法登記的妓女戶「夜皇都」，在民國98年拉下鐵門，最近因配合電影「寒單」開拍重新裝潢，勾起不少台東人回憶。圖為特定營業臨檢查察登記簿。中央社記者盧太城台東攝　107年5月26日
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