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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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總統：統一不應是唯一選項 不拿國家尊嚴換WHO

發稿時間：2018/05/26 10:40

最新更新：2018/05/26 12:28

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總統蔡英文（右9）26日在總統府接見「世衛行動團」，與衛生福利部長陳時中（右10）、行動團成員合影。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日總統蔡英文（右9）26日在總統府接見「世衛行動團」，與衛生福利部長陳時中（右10）、行動團成員合影。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天說，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對未來的唯一選項；此外，台灣期待加入WHO，但這些期待，不該拿國家尊嚴交換。

蔡總統上午在總統府接見「世衛行動團」時說，有在野黨說，只要接受任憑中國定義的九二共識，台灣就可加入世界衛生組織（WHO），也不會出現斷交。幾天前，她也在媒體上也看到在野黨主席對終極統一的主張。

不過，蔡總統說：「主張統一是在野黨的自由，但統一不能是一個在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。」

蔡總統表示，「我們的確期待加入WHO，台灣也的確期待維持跟全世界的友誼」，但這些期待，「不應該拿國家的尊嚴來交換」。

蔡總統說，為什麼中國要不斷施壓台灣，「就是因為我們堅守主權底線，不願意退讓」。每次中國對台灣的打壓，都代表台灣人民再次守住了主權與尊嚴。「面對壓力，我們不會屈服，這就是台灣人」。（編輯：李明宗）1070526

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