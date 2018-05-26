捐百萬美元給WHO 陳時中：無關金錢外交

總統蔡英文26日宣布捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），遭外界質疑是金錢外交。衛福部長陳時中（中）上午在衛福部召開世衛行動團返國記者會時強調，「防疫無國界」，捐款僅是盡台灣人道、國際援助義務，無關金錢外交。中央社記者施宗暉攝 107年5月26日