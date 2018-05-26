/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

持刀攻擊嘉榮護理師 凶嫌遭羈押

發稿時間：2018/05/26 16:52

最新更新：2018/05/26 17:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中榮總嘉義分院25日護理人員遭人剌傷，警方獲報趕到現場，發現嫌疑人、王姓婦人（左2）多年照顧因病住院的丈夫，疑對護理師有所不滿才傷人，警方隨後將王婦帶回派出所調查。中央社記者黃國芳攝　107年5月25日台中榮總嘉義分院25日護理人員遭人剌傷，警方獲報趕到現場，發現嫌疑人、王姓婦人（左2）多年照顧因病住院的丈夫，疑對護理師有所不滿才傷人，警方隨後將王婦帶回派出所調查。中央社記者黃國芳攝　107年5月25日

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）台中榮民總醫院嘉義分院23歲蔡姓護理師，昨晚被王姓婦人持刀攻擊，身中6刀，手術後住院觀察。嘉義地方法院今天下午以王婦有逃亡之虞，裁定羈押。

嘉義地方法院發言人林坤志表示，54歲的王姓婦人涉嫌殺人未遂案件，經法官訊問後，法官認為王婦所犯為重罪，依她目前的精神狀態，以及中國大陸仍有親人，有逃亡規避偵查、審判的可能，因此有羈押必要。

嫁到台灣的王姓婦人，昨晚前往醫院附設護理之家探視丈夫後，持刀攻擊嘉義榮民醫院蔡姓護理師，造成被害者身中6刀，手術後在加護病房觀察。

台中榮民總醫院嘉義分院副院長王立敏先前受訪表示，王姓婦人是嘉榮附設護理之家的離職照服員，她的丈夫因病住在醫院附設護理之家治療。

警方今天依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，警方表示，王婦昨晚到案時，情緒激動，語無倫次，並拒絕夜間偵訊；今天應訊時聲稱「忘記了」，並未明確交代犯案動機。

警方在移送過程中，媒體詢問王姓婦人：「為何殺人？」只聽見王婦說：「殺她時，我還有跟她說對不起。」

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，王婦經檢察官李鵬程複訊後，認為所犯為殺人未遂重罪，有逃亡及勾串湮滅罪證之虞，經向法院聲請羈押禁見，已由法院裁准羈押。（編輯：黃瑞弘）1070526

延伸閱讀》嘉榮護理師身中6刀 凶嫌是同院離職照服員

延伸閱讀》嘉榮護理師遭陸配攻擊 市府與醫院同聲譴責

延伸閱讀》護病比入法最快8月實施 醫院違法恐遭停業

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 護理師嘉義榮總
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP