持刀攻擊嘉榮護理師 凶嫌遭羈押

台中榮總嘉義分院25日護理人員遭人剌傷，警方獲報趕到現場，發現嫌疑人、王姓婦人（左2）多年照顧因病住院的丈夫，疑對護理師有所不滿才傷人，警方隨後將王婦帶回派出所調查。中央社記者黃國芳攝 107年5月25日