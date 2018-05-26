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川金會有望復活、美駐中人員聽見怪聲腦損...一週大事快速掌握

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布吉納法索與中國復交 外交部：強烈失望與憤怒

發稿時間：2018/05/26 20:00

最新更新：2018/05/26 20:27

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布吉納法索與中華民國斷交，26日與中國在北京簽署恢復外交關係聯合公報。圖為台北使館特區外的布吉納法索國旗已被降下。（中央社檔案照片）布吉納法索與中華民國斷交，26日與中國在北京簽署恢復外交關係聯合公報。圖為台北使館特區外的布吉納法索國旗已被降下。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）布吉納法索與中華民國斷交，今天與中國在北京簽署恢復外交關係聯合公報。外交部對此「表達強烈失望、遺憾與憤怒」，並批布國惑於北京金錢外交，罔顧台灣過去協助布國的貢獻。

外交部晚間發布聲明指出，中華民國做為一個主權獨立國家的事實，絕非布吉納法索與中國復交公報所謂「一中原則」所能片面否定，「我國作為負責任的國際合作夥伴，仍將全力深化鞏固與友邦的緊密合作情誼」。

外交部表示，對於布國政府惑於中國金錢外交攻勢，罔顧24年來台灣協助布國國家安全、社會安定、經濟發展及人民福祉的重大貢獻，於今天與北京簽署恢復外交關係聯合公報；中華民國政府「表達強烈失望、遺憾與憤怒」。

外交部說，外交部與所有駐外館處當持續提高警覺，密切注意、嚴防中國壓縮台灣國際空間的作為，全力捍衛國家尊嚴與全民利益。「政府維護國家生存發展的強烈信念與堅定決心，絕不因中國打壓而有絲毫動搖」，也將繼續增進與友邦關係，並與理念相近國家在經濟、安全等層面建立實質夥伴關係，爭取國際社會認同與支持。

外交部長吳釗燮24日召開國際記者會，宣布與布吉納法索斷交；他說，雖然這次斷交表面上看起來跟中國沒關係，「但大家都知道，中國就是唯一因素」，布吉納法索跟中國建交是遲早的事。

中華民國與布吉納法索於1961年建交，1973年曾一度斷交，直到1994年恢復邦交。（編輯：鄭雪文）1070526

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