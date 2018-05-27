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陳偉殷7.1局好投白做工 第2勝難求

發稿時間：2018/05/27 08:17

最新更新：2018/05/27 08:41

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效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，26日面對國民隊主投7.1局送出6次三振，責失僅1分。（圖取自陳偉殷臉書 www.facebook.com/WILLWINCHEN）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，26日面對國民隊主投7.1局送出6次三振，責失僅1分。（圖取自陳偉殷臉書 www.facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天面對國民隊主投7.1局送出6次三振，責失僅1分，但退場時兩隊1比1平手，陳偉殷好投白做工，第2勝難求。最終馬林魚1比4輸國民。

尋求本季第2勝的陳偉殷，今天在主場對決華盛頓國民隊，表現穩健用球精簡，可惜與勝投無緣。一局上，他讓第一棒擊出外野方向高飛接殺，隨即三振國民隊強棒哈波（Bryce Harper）。

二局上，陳偉殷在一出局後，被第5棒蘇鐸（Juan Soto）擊出二壘安打，戰術保送第7棒塞維里諾（Pedro Severino）後，陳偉殷適時送上兩次三振，馬林魚有驚無險。

三局上，同樣在一出局後，陳偉殷被第一棒透納（Trea Turner）擊出一壘安打，對方雖然盜壘成功，但陳偉殷仍是沒有失分。

馬林魚在前三局攻擊無力，但四局下靠著安打與保送，奪下第一分，此後一直保持領先，陳偉殷也有機會拿下勝投。只可惜八局上，陳偉殷被國民隊迪佛（Wilmer Difo）擊出陽春全壘打，兩隊1比1平手，此時他用球數雖僅94，但教練決定讓他退場，迪佛的全壘打也讓陳偉殷與第2勝擦肩而過。

整場比賽，陳偉殷7.1局共送出6次三振，對手僅擊出包括一支全壘打在內的3支安打，自責分率降至5.22，但此役無關勝敗。

打擊方面，陳偉殷在三局下登場，在一壘前遭刺殺。五局下再度上場，結果三振。（編輯：屈享平）1070527

延伸閱讀》陳偉殷傷癒復出表現不穩 盼正向思考克服逆境

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