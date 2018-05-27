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老婦強上莒光號卡月台昏迷 乘客齊力推車廂救人

發稿時間：2018/05/27 11:11

最新更新：2018/05/27 11:36

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（中央社記者郭芷瑄、汪淑芬屏東縣27日電）今天上午從新左營開往台東的莒光號在屏東站停靠，78歲婦人強行推折疊門要上車，卡在火車與月台間，消防人員前往協助脫困時，婦人已昏迷，沒有生命徵象，送醫搶救。

台鐵屏東站長董阿成表示，701次莒光列車在上午7時要準時開車時，一位與丈夫要前往東部的老婦人突然從第2車廂跳下車，要拿忘在椅子上的物品。

當時副站長以為婦人是來不及下車乘客，只是吹哨制止，沒想到婦人又接近列車，推第3車廂車門要強行上車，副站長立即以無線電通知司機停車，由於火車在緩慢行駛中婦人滑落，腰部以下卡在月台與火車間空隙，且被拖行約5公尺。

董阿成表示，事發後，火車站除了通知消防隊，也用千斤頂移動車廂，2、3車廂乘客全下車一起協助推移車廂，眾人齊力救人。

屏東消防局表示，上午7時01分獲通報，7時27分救出婦人，但人已昏迷，沒有生命徵象，截至上午9時30分仍在醫院急救。

根據台鐵掌握的消息，這名跳車又強行上車的旅客並未急救成功。事故讓701次列車延遲約40分鐘，影響旅客150人。

台鐵表示，屏東站已調監視器畫面備用，呼籲旅客，列車起動後，旅客請勿強行上下車，維護自身安全。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070527

從新左營開往台東的莒光號列車27日上午在屏東站停靠，78歲婦人強行推折疊門要上車，卡在月台與火車間，消防人員前往協助脫困時，婦人已昏迷。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月27日從新左營開往台東的莒光號列車27日上午在屏東站停靠，78歲婦人強行推折疊門要上車，卡在月台與火車間，消防人員前往協助脫困時，婦人已昏迷。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月27日
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