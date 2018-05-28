大谷翔平遭田中將大壓制 天使1比3吞敗

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天面對前輩田中將大，吞下2次三振，天使以1比3敗給紐約洋基。大谷這3戰9打數零安打，但自認獲多次保送，值得正面看待。
天使洋基系列賽最後一戰下午開打，紐約雖陰雨綿綿，洋基球場仍擠進爆滿的4萬6109名觀眾，顯見田中與大谷旅美後首次在大聯盟投打對決，深受歡迎。
前兩戰7個打數未敲安打的大谷，今天以指定打擊身分扛起第4棒，面對5年前曾在日本職棒交手的田中，總計3打席，吞下2次三振，獲得一次四壞保送。其中，大谷2次揮空遭三振，都是被田中的快速指叉球吊中。
田中此役先發主投6局，僅被敲3支安打，責失1分，投出8次三振、3次保送，在後援投手守住城池下，拿下本季第6勝。
大谷最後一個打席面對洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman），兩人纏鬥到滿球數，大谷最後選到四壞保送。這場比賽，大谷總計2個打數未敲安打；系列賽9個打數，安打沒有開張，吞下5次三振，獲4次保送，本季打擊率降至2成91。
大谷轉戰美國職棒前，洋基原本有意爭取，但他最後選擇加盟天使，因此他本週末在紐約出賽，每次登場打擊都面對洋基球迷震耳欲聾的噓聲。
大谷賽後受訪時說，平時不會給自己太大壓力，就算這次系列賽也沒有。這3場比賽雖未敲出安打，但多次靠選球保送上壘，值得正面看待。此外，這3戰好幾次擊球點不錯，可惜球未穿出防線，所以他並不擔心。
被問到此行是否有想像替洋基效力，大谷透過翻譯表示：「我從未想那方面的事，不只是洋基，也沒有想像加盟其他球隊。從春訓開始，我就一心一意想以天使球員身分打出好成績，所以沒有想像替其他球隊效力會是怎樣。」
這場比賽，洋基3局下趁天使先發投手李查茲（Garrett Richards）控球不穩，以安打和連續保送攻下3分。天使直到6局上才由西蒙斯（Andrelton Simmons）敲出陽春砲，打破鴨蛋，終場以1比3輸球，系列賽取得1勝2敗。
天使教練團日前以「控管工作量」為由，將大谷原訂今天的先發主投延後，使大谷與田中首度在大聯盟同場較勁的戲碼，從決戰投手丘變成投打對決。大谷昨天已進牛棚練投，可望於30日上投手丘對戰底特律老虎隊。（編輯：屈享平）1070528
延伸閱讀》大谷翔平蛻變 田中將大不敢掉以輕心
延伸閱讀》大谷翔平旋風吹到紐約 滿場噓聲人氣仍不減