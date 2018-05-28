姚文智：選對會結果激勵人心 有信心逆轉勝

影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨選對會今天建議徵召立委姚文智參選台北市長。姚文智表示，感謝里長、市議員不吝支持、感謝選對會做出激勵人心的結果，未來盼黨內團結、全力以赴，有信心能逆轉勝。



民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨籍立法委員姚文智選台北市長，建議案將送民進黨主席蔡英文參考；如果蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。





民進黨選舉對策委員會28日決定建議徵召黨籍立委姚文智參選台北市長，姚文智下午選在立法院旁的鎮南街台南意麵店召開記者會，親自發表相關說明。中央社記者吳家昇攝 107年5月28日

姚文智下午選擇在立法院旁的意麵店舉行記者會，他說，未來要打不一樣的選戰，他自詡為「空間型」的政治人物，未來將推動都市改造運動，希望讓台北市脫胎換骨，變成世界級首都城市，未來可能還會有深夜食堂、海產店、燒烤店等不同據點，徹底改變空間文化。



他說，感謝這段時間支持他的里長、市議員與基層民眾，謝謝他們不吝表達支持；也感謝選對會做出激勵人心的結果，他會全力以赴、勇敢承擔，爭取提名的過程很漫長，有時孤獨、煎熬，南宋詩人楊萬里的「桂源鋪」：萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村，描寫他經歷的過程。



姚文智說，民進黨從黨內團結開始，行政、立法齊心努力，未來可以反映在台北市政推動上，召喚更多朋友加入都市改革行列，只要能團結合作、全力以赴，在這場艱困選舉裡，「可以逆轉勝」，並得到市民支持，拿下勝選。



姚文智表示，期待週三可以得到中執會順利提名，並已安排拜會台北市議會黨團、台北市黨部，在各地召開市政說明會，讓市民知道他是有步驟、有計劃、有願景，就會得到市民支持。



媒體詢問，民進黨提名姚文智，恐怕只是打假球，可能還有兩階段民調。姚文智說，過程中有多少放話、耳語都沒有擊垮他，他是經過槍林彈雨才得到選對會推薦，他參選的意志、韌性不會被任何耳語擊垮。



至於是否會辭去立委，或是帶職參選，姚文智說，擔任立委也是一種對選民承諾，這會期他很期待都市更新條例能完成修法，在臨時會時有機會通過，他一定會在法案上奮戰不懈；要不要辭立委，會在選戰啟動後，與市民溝通，過一階段後再說。



姚文智曾說，若他代表民進黨代表民進黨參選台北市長落到第三名，將退出政壇。姚文智說，他說話算話，過去一年來，媒體也不相信民進黨會提名他，他相信自己會贏得台北市長選舉。



姚文智出席記者會時，打一條深綠色條紋的領帶，說是要為NBA塞爾蒂克隊加油，盼拿下東區冠軍；但塞爾蒂克隊上午以79比87，不敵騎士隊，無緣總冠軍賽。（編輯：林沂鋒）1070528





民進黨選舉對策委員會28日開會後，將建議中央黨部徵召立委姚文智（前右）參選台北市長，姚文智下午親自召開記者會說明，大批媒體到場關注。中央社記者吳家昇攝 107年5月28日