核二2號機審查案 原能會：剩2個問題待釐清

原能會審查核二2號機再轉案，審查小組對於新設預警系統等2個問題待釐清，將要求台電書面答覆。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者朱則瑋台北28日電）原能會審查核二2號機再轉案，今天到現場視察並舉行會議，會後表示，審查小組對於新設預警系統等2個問題待釐清，將要求台電書面答覆，確認所有問題釐清才會同意再轉。



核二2號機再轉後，3月28日下午1時25分跳機，台電依規定通報原能會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二2號機才可重新併聯發電。



台電4月9日向原能會提再轉申請，原能員會經4次審查會議，2次現場視察，討論核二2號機機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校、功率振盪中子偵測系統及人員訓練等，並要求台電釐清審查小組提出的相關問題。



原能會今天前往核二廠2號機現場視察，並舉行審查會議，由台電當面向審查小組說明，核能管制處副處長李綺思會後向中央社記者說，大多數問題都已經釐清，只剩兩題還需要台電公司書面答覆，包括台電公司新設的先期預警系統等，審查小組希望台電能夠提供更詳細的數據及資料說明佐證，確保一切安全無虞。



李綺思指出，目前已要求台電公司透過書面答覆問題，等收到答覆後，假使審查小組確認問題都已經釐清，就會開始撰寫審查報告，決定是否同意核二2號機再轉。（編輯：蘇志宗）1070528