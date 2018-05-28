姚文智熱身完成扛3號先發 將登板戰柯文哲

民進黨選對會28日決定將建議中央黨部徵召黨籍立委姚文智參選台北市長，姚文智下午召開記者會表示，未來盼黨內團結、全力以赴，有信心能逆轉勝。中央社記者吳家昇攝 107年5月28日
（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨選對會今天建議徵召立委姚文智參選台北市長。姚文智從2014年開始就在牛棚暖身，盼與台北市長柯文哲直球對決，這回終走向投手丘，可望披綠袍成為「3號先發投手」。
民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨籍立法委員姚文智選台北市長，建議案將送民進黨主席蔡英文參考；如果蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。
1965年出生的姚文智畢業於輔仁大學大眾傳播新聞學系，曾任記者，也是駐日代表謝長廷的子弟兵。1998年謝長廷擔任高雄市長後，姚文智出任高雄市新聞處處長、高雄市副秘書長；2005年謝長廷北上接任行政院長時，姚文智也隨之入閣，擔任新聞局長。
姚文智曾在2008年在高雄市第一選區（楠梓區、左營區）參選立委，但卻輸給國民黨立委黃昭順近3萬票；2012年姚文智回到台北市，競選士林北投區立委，以3000票險勝尋求競選連任的前國民黨立委周守訓，成功阻斷國民黨北市立委「八仙過海」。
2014年姚文智參與台北市長民進黨第一階段初選，並以黑馬之姿勝出，但迫於情勢，在第二階段的在野整合時，與還是台大醫師的柯文哲進行民調，雖然兩人都贏過國民黨提名的連勝文，因柯文哲領先幅度較大，最後禮讓柯文哲。
4年前禮讓柯文哲，姚文智仍沒放棄攻向市長大位，2016年姚文智以近6成的高得票率順利連任立委後，多次提出對台北市的施政藍圖，包括廢除松山機場、打造大中央公園、廢中正紀念堂改為故宮分院、推動大規模都市再生等，還在大巨蛋議題上猛攻柯文哲。
民進黨內雖一度傳出有意再與柯文哲合作，讓柯文哲補考「台灣價值」，但因基層不滿，加上姚文智再三表達選到底的決心，在4月22日發起「機蛋大遊行」，成功帶動反柯情緒，也確立民進黨將自提人選。自稱為「3號先發」的姚文智，終於走向投手丘，台北市選戰正式開打。（編輯：李淑華）1070528
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