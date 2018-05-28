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板橋分屍案 男疑用開山刀狠殺女友分屍

發稿時間：2018/05/28 19:35

最新更新：2018/05/28 20:07

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又是分屍案，新北市板橋區發生分屍情殺案，朱男在住家殺害黃姓女友後再分屍裝進7包塑膠袋，並屍袋埋放在社區花圃，朱男今天畏罪自殺身亡。檢警也正進一步調查釐清朱男行兇動機。中央社記者王鴻國攝 107年5月28日又是分屍案，新北市板橋區發生分屍情殺案，朱男在住家殺害黃姓女友後再分屍裝進7包塑膠袋，並屍袋埋放在社區花圃，朱男今天畏罪自殺身亡。檢警也正進一步調查釐清朱男行兇動機。中央社記者王鴻國攝 107年5月28日

（中央社記者王鴻國、林長順新北28日電）新北市板橋區發生分屍命案，警方調查朱姓男子疑於日前用開山刀將黃姓女友殺害後分屍，裝進7包塑膠袋埋進花圃，朱男今天上午被發現在新莊畏罪自殺上吊身亡。

警方調查，27歲黃女品學兼優，自台大畢業後就進入美商公司工作，但卻愛上28歲已婚拳擊教練的朱姓男子，朱妻還因遭朱男施暴而聲請保護令。

此外，朱男還曾以國際航空郵包方式自國外購買大麻遭逮，全案依運輸毒品罪判處有期徒刑3年10月定讞，原本接到通知將於5月18日到案並發監執行，沒想到朱男未報到，還犯下令人髮指的分屍重案。

全案是因黃母聯絡不到女兒，23日到板橋新海派出所報案稱女兒從21日就失蹤了，報案協尋，黃母25日再到派出所報案指女兒疑似與朱姓男友離家。

警方獲報後會同朱男父母前往朱男位板橋區國光路住處查看，但當場未發現朱男，由於朱男也多日未返家，朱男家人也於26日向警方報案失蹤協尋。

從黃女與友人LINE的對話截圖，黃女用LINE向友人透露，「我真的很愛他、不知道該怎麼辦才好」，她表示會再去跟朱男好好談談，若朱男還是不願意好好聽她說，可能就會分手了。友人還提醒黃女「不要講太多廢話，不然到時候妳被分屍，這段話還要給檢察官」，沒想到竟一語成讖。

警方表示，受理報案後就發動緊急協尋，但因兩人手機都未開機，因此，警方未能藉手機定位來找人，於是調閱附近監視器影像。

警方從監視畫面發現黃女與朱男於20日下午來到國光路的朱男住處，可是朱男卻於22日凌晨1時多從住處陸續提7包塑膠袋至附近的花圃掩埋。形跡可疑，警方昨晚近10時會同鑑識小組前往查看，赫然花圃中發現裝有屍塊塑膠袋，黃女慘遭殺害分屍。

只是，黃女的哥哥26日在「爆料公社」上貼文尋妹。朱男還貼文反駁指稱「我從來就沒有對她兇！沒有對她更暴力！更沒有限制她的自由！」，朱男表示是黃女「一直想要來找我，一直抓著我綁著我，我每天都很忙碌。因為她，我什麼事情都耽擱了。」

案發後，警方今下午報請法醫於衛福部台北醫院進行相驗，發現黃女疑似先被剃光頭髮，警方在案發現場找到一把開山刀，經化驗有血跡反應，研判朱男就是拿這把長逾50公分的開山刀狠心殺害黃女並大卸屍身為7大塊，手段凶殘。

在警方積極偵辦下，沒想到朱男今天清晨近6時左右被人發現在新莊長春路某建物前上吊畏罪自殺，留下被害家屬難抹滅的傷痛，警方在朱男的隨身包包內發現遺書，遺書中寫著因女友騙他，才憤而行凶，很對不起父母親。至於詳細犯案過程正由警方深入調查釐清中。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070528

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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