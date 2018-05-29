NBA勇士擊敗火箭 連4季與騎士爭冠

美國職籃NBA西區冠軍賽第7戰，衛冕軍金州勇士隊28日在客場以101比92擊敗休士頓火箭，將第4度與克里夫蘭騎士爭奪總冠軍。（圖取自金州勇士隊臉書 www.facebook.com/warriors）

（中央社休士頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA西區冠軍賽第7戰，衛冕軍金州勇士隊今天在客場以101比92擊敗休士頓火箭，挺進總冠軍戰。



總冠軍戰將連續第4度上演克里夫蘭騎士對金州勇士的戲碼，兩隊第一戰將在台北時間6月1日登場，勇士隊將尋求最近4個球季裡的第3座總冠軍。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070529





Dubs win the series 4-3! #StrengthInNumbers pic.twitter.com/KNQTYwBOMu — Golden State Warriors (@warriors) 2018年5月29日

勇士逆轉勝火箭晉級總冠軍賽 創2項聯盟紀錄（中央社記者龍柏安台北29日綜合報導）美國職籃（NBA）衛冕軍金州勇士，在西區決賽搶7大戰，克服上半場11分落後，逆轉擊敗火箭、連4年晉級總冠軍賽，這也讓勇士再締造2項聯盟紀錄。根據ESPN統計，勇士成為NBA史上首支在搶7的生死大戰中，半場打完以雙位數落後，仍能逆轉拿下晉級門票的球隊，此外勇士在西區決賽系列賽第6、7戰，上半場都陷入兩位數落後，他們也成為聯盟史上唯一能連2場能克服半場落後劣勢逆轉贏球、並晉級的球隊。勇士今天開局不順，上半場打完一度以43比54落後地主火箭11分，不過勇士的第3節「一波流」再現，靠著主控柯瑞（Stephen Curry）單節飆進4記3分球，個人添得14分帶領，率隊拉出一波33比15的攻勢成功扭轉戰局。另一方面，開局狀況超夯的火箭，在前14次3分線外出手，共飆進6球，不過下半場易籃後全隊手感急凍，全隊單節14次3分球出手全部落空，成了全場輸贏的分水嶺。此外，火箭此役也寫下另一個不光彩的紀錄，他們從第2節開始直至第4節，全隊連續27次3分線外出手全部落空，寫下NBA季後賽的新紀錄，直到第4節最後6分28秒、火箭前鋒塔克（P.J. Tucker）命中3分球後，才總算終結這項紀錄。（編輯：李亨山）1070529