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蔡總統：輸電網稻種計畫 與海地合作重點

發稿時間：2018/05/29 12:36

最新更新：2018/05/29 13:04

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總統蔡英文（左）29日在總統府與海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（中）舉行雙邊會談。中央社記者鄭傑文攝　107年5月29日總統蔡英文（左）29日在總統府與海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（中）舉行雙邊會談。中央社記者鄭傑文攝　107年5月29日

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天會見海地總統摩依士時表示，摩依士重視的輸電網與稻種等計畫是雙方現階段合作重點；她期待透過這次國是訪問，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

摩依士（Jovenel Moise）率團訪台國是訪問；海地先前傳出，因中國強力挖牆腳而邦交不穩，外界關注摩依士訪台行程。

蔡總統上午以隆重軍禮歡迎摩依士，並雙邊會談。

蔡總統表示，兩國有62年邦誼，是相互扶持的好友，海地長期支持台灣各項國際參與；她期待這次國是訪問能進一步深化兩國互惠互助合作夥伴關係，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

蔡總統說，海地長期支持台灣各項國際參與，去年聯合國大會總辯論時，摩依士為台灣仗義執言，今年4月，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）致函世界衛生組織聲援台灣。

蔡總統在會談時也提到，摩依士曾以商務人士身分訪台，這次是首度以總統身分訪台；這些年兩國互動越來越密切，官方交流頻繁，也持續鼓勵民間企業籌組經貿訪問團到海地；摩依士率團訪台這段期間，有個台灣投資商機團也正前往海地考察。

蔡總統說，這次安排摩依士參訪水泥、科技產業，並舉辦投資招商說明會，期待透過強化各面向交流，深化兩國互惠互助合作關係。

蔡總統表示，4月羅迪格訪台，也特別訪問外交部、國際合作發展基金會，對雙邊合作計畫交換意見；摩依士重視的輸電網及稻種等計畫，這是雙方現階段合作重點，目前正在積極磋商準備，未來會陸續推動，將成為兩國合作交流重要指標。

摩依士與蔡總統會談時重申，海地政府施政的7大主軸，是「改變列車」的概念，海地政府要為海地人民服務。

摩依士表示，海地要進行農業現代化及基礎建設，這些基礎建設包括道路、能源、港口及機場等；這個極有挑戰性的計畫目標是促進國家就業及經濟發展，「減低海地對外援的依賴，並奠定海地未來發展的基礎」。

摩依士說，目前兩國面對的政治情勢，促使他們須迅速且務實面對這些問題；他希望為兩國建立雙贏關係，透過互惠方式，讓台灣商業界也能從這個關係獲得利益，尤其海地龐大的市場及工程需求，能為台灣的私人企業帶來非常多利益。

摩依士表示，他提出的新盟友關係，希望能成為團結兩國關係最重要元素。（編輯：李明宗）1070529

延伸閱讀》協助海地電力建設 外交部：合作方式需討論

延伸閱讀》18年來斷交14國 中國打壓台灣外交路艱辛

總統蔡英文（右）29日在總統府歡迎海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（左）率團訪台，並進行雙邊會談。中央社記者鄭傑文攝　107年5月29日總統蔡英文（右）29日在總統府歡迎海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（左）率團訪台，並進行雙邊會談。中央社記者鄭傑文攝　107年5月29日
總統蔡英文（前左）29日以軍禮歡迎海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（前左2）一行來台訪問。中央社記者吳家昇攝 107年5月29日總統蔡英文（前左）29日以軍禮歡迎海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（前左2）一行來台訪問。中央社記者吳家昇攝 107年5月29日
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