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基層警察年功俸最高俸額調高 2.8萬人立即受惠

發稿時間：2018/05/29 14:49

最新更新：2018/05/29 15:03

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立法院院會29日三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，預計2.8萬人立即受惠。圖為警專學生畢業典禮。（中央社檔案照片）立法院院會29日三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，預計2.8萬人立即受惠。圖為警專學生畢業典禮。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

行政院會24日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額一級，但因政院版草案尚須考試院會銜才能送立法院審議，今天是立法院這個會期最後一次院會，勢必來不及完成修法。

知情人士表示，行政院長賴清德28日晚間邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽、主計長朱澤民、人事總處人事長施能傑、考試院銓敘部長周弘憲，以及立法院民進黨團總召柯建銘、立委段宜康、李俊俋等人討論警察加薪案，會中決定將支持段宜康版草案，並希望立法院院會今天能夠完成三讀。

根據段宜康的提案指出，有鑑於基層員警業務越來越繁重，為體恤警察辛勞、鼓勵基層警消士氣，所以提出修正草案，將警正四階、警佐一階至四階的警察，年功最高俸額提高，從500提升到525。

不過，段宜康初審時提出修正動議。他表示，他的版本可能造成一個分局中，副分局長以下，只要年功俸滿，雖然階級有高有低，但薪水是一樣的，因此他提出修正動議，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高由500調到525不變，警正三階年功俸最高從525提高到550，一些階級差別就會出來。

根據葉俊榮初審列席備詢時指出，警正四階以下人員年功俸最高俸額為500，基層警消人員有6.5萬人，大約在43、44歲就達到這個數字，之後到退休的15、16年期間俸額都維持在500，如果修法提升到525，月支領數額由新台幣4萬1645元，提高到4萬3015元，可以補其無法職務升遷的不足、可以提升士氣、吸引員警留任，約有2.8萬人立即受惠。

根據內政部提供給立法院司法及法制委員會的資料指出，警正三階最高年功俸由525提高至550，最近三年受益人數為8119人，增加1億6515萬元，警正四階以下人員最高年功俸由500提至525，最近3年受益人數為3萬8605人，增加7億1386萬元，現職人員平均每年增加8億7901萬元。在退休金人員部分，平均每年增加2億9666萬元，合計每年增加11億7567萬元。

立法院院會下午順利完成二讀、三讀。（編輯：溫貴香）1070529

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