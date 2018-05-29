台灣海地簽聯合公報 60天內規劃新合作條件

總統蔡英文與海地總統摩依士29日簽署聯合公報，兩國元首達成共識，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。（圖取自總統府網頁www.president.gov.tw）

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文與海地總統摩依士今天簽署聯合公報，兩國元首達成共識，同意成立高階工作小組，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域架構及新合作條件。



海地總統摩依士（Jovenel Moise）率團來台國是訪問，蔡總統與摩依士共同簽署聯合公報，重申強化在各領域合作，以嘉惠兩國人民並深化雙邊情誼。



摩依士感謝蔡總統及台灣人民長期支持海地發展，並讚賞蔡總統支持啟動有利於海地經濟成長及創造就業的新基礎建設計畫；蔡總統重申，肯定摩依士「改變列車」倡議並表達提供協助的意願，包括資助大型合作及其他共同利益領域計畫，並以相互對話及諒解為基礎。



兩國元首達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係資源下，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。



摩依士承諾致力強化兩國友誼及休戚與共的情誼，重申支持中華民國（台灣）參與世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等國際組織活動。蔡總統感謝摩依士在國際場域的長期支持。（編輯：林沂鋒）1070529





總統蔡英文（中）29日在總統府會見海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（左），摩依士代表海地政府頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」，深化兩國情誼。中央社記者鄭傑文攝 107年5月29日

總統蔡英文（右）29日在總統府國宴款待海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（左），用餐前雙方舉杯致意。中央社記者鄭傑文攝 107年5月29日

總統蔡英文（前左）29日在總統府前廣場以軍禮歡迎海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）（前右），雙方將舉行雙邊會談與簽署聯合公報。中央社記者吳家昇攝 107年5月29日

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