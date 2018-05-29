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W飯店女模命案 朱家龍二審仍判刑10年

發稿時間：2018/05/29 10:26

最新更新：2018/05/29 10:33

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台灣高等法院審理「W飯店女子命案」，29日做出二審判決，依違反藥事法判處朱家龍（右）10年徒刑，洪聖晏（前右2）判刑10年6月，全案仍可上訴。中央社記者施宗暉攝 107年5月29日台灣高等法院審理「W飯店女子命案」，29日做出二審判決，依違反藥事法判處朱家龍（右）10年徒刑，洪聖晏（前右2）判刑10年6月，全案仍可上訴。中央社記者施宗暉攝 107年5月29日

（中央社記者蕭博文台北29日電）台灣高等法院審理「W飯店女子命案」，今天二審判決，依違反藥事法判處朱家龍、蔡逸學各10年徒刑，洪聖晏判刑10年6月，全案仍可上訴。

朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，導致郭女於同年12月7日因用毒過量身亡。

台北地方法院一審依藥事法的轉讓偽藥致人於死罪，判朱家龍、洪聖晏、蔡逸學各10年、10年6月、10年徒刑，另依轉讓偽藥罪判處提供毒品的張子奕4年2月徒刑，江哲瑋則判刑9年。

案經上訴二審，高院合議庭今天依藥事法明知為禁藥而轉讓因而致人於死罪，各判朱家龍、蔡逸學有期徒刑10年，洪聖晏有期徒刑10年6月。

此外，江哲瑋犯販賣第二級毒品罪，處有期徒刑9年；張子奕犯販賣第二級毒品、販賣第三級毒品未遂罪，應執行有期徒刑6年6月。（編輯：張芷瑄）1070529

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