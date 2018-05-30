義大利政局混亂 歐股收盤重挫

（中央社倫敦29日綜合外電報導）義大利政治不確定性引發義大利可能退出歐元區的憂慮，西班牙也面臨政治危機，歐洲股市和歐元今天續跌。義大利和西班牙股市收盤重挫，歐洲3大股市也收低。



法新社報導，米蘭股市FTSE MIB指數昨天已重挫，今天盤中一度跌逾3%，收盤重挫2.7%，以21350點作收。



馬德里股市IBEX 35指數今天盤中也一度跌逾3%，收盤下挫2.5%，收在9521.30點。



交易商IG的市場分析師馬洪尼（Joshua Mahony）表示：「投資人對義大利重新大選和政治不確定的憂心，引發歐洲市場全面顯著下挫。」



倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌1.3%，收在7632.64點。



巴黎股市CAC 40指數下跌1.3%，收在5438.06點。



法蘭克福股市DAX 30指數下跌1.5%，收在12666.51點。



馬洪尼說：「義大利市場重挫並不意外，FTSE MIB指數跌到10個月來最低點，（義大利）2年期公債殖利率也創2013年來首度觸及2%。」



路透社報導，外界密切關注的義大利10年期公債和同期德國公債殖利率差，早盤大增80個基點，擴大至300餘個基點，反映出投資人擔心可能爆發新的歐元區危機。



義大利是歐元區第3大經濟體，僅次於德國和法國。由於義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決強烈疑歐派人選出任經濟部長，準總理因而下台，造成反體制的五星運動（Five Star Movement）和極右派的聯盟黨（League）組成聯合政府的計畫破局。



馬達雷拉隨後任命支持撙節的前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）帶領技術官僚政府，且很可能在秋天重新大選。



這番混亂發展嚇壞投資人。他們擔心，重新大選可能讓基本上反歐盟的政黨選得更好。



不過，義大利銀行（Bank of Italy）總裁維斯柯（Ignazio Visco）表示，今天出現的市場拋售缺乏正當理由。他在義大利銀行於羅馬召開的年會上說，這波拋售「非常嚴重」，「除了出於情緒，沒有理由支持今天的市況」。



西班牙也正在醞釀危機，增添歐洲賣壓。由於西國總理拉荷義（Mariano Rajoy）的政黨在一場大規模的收賄審判中，被判處收受非法資金有罪，使得拉荷義面臨不信任投票的考驗。（譯者：陳政一）1070530