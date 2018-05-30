王維中投3局失8分 本季最慘吞第3敗

旅韓NC恐龍投手王維中30日先發對韓火鷹，第2局NC恐龍3次失誤，包括王維中2次失誤，投3局失8分（3分自責分），本季最慘。（圖取自NC恐龍臉書 www.facebook.com/ncdinos）
（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）旅韓NC恐龍投手王維中今天先發對韓火鷹，第2局NC恐龍3次失誤，包括王維中2次失誤，投3局失8分（3分自責分），本季最慘，終場4比10落敗，王維中吞第3敗。
王維中今天賽前出賽9場，有6場優質先發，繳出4勝2敗，生涯首度對戰韓火鷹，挑戰本季第5勝。
NC恐龍1局上朴珉宇、李沅宰就從韓火鷹先發投手裴英洙手中揮出2發陽春砲，取得2比0領先。
王維中此役投3局，僅首局讓韓火鷹打者3上3下，第2局自己和隊友守備雙雙出現亂流，先讓洋砲濠縈內野安打上壘，王維中隨後連續發生2次傳球失誤後，又被擊出安打、保送，加上游擊手盧珍赫失誤，團隊單局出現3次守備失誤，讓韓火鷹單局狂攻12人次、灌8分。
王維中僅投3局就退場休息，首度未投滿5局，寫下本季最短先發紀錄，用63球，失8分（3分自責分），也是本季最慘，被敲出8支安打，2次三振、1次保送。
NC恐龍羅成範4局上轟出陽春全壘打，5局上又追回一分，但韓火鷹第4、8局各添一分，NC恐龍終場仍以4比10輸球，苦吞3連敗，戰績持續墊底，王維中吞下本季第3敗。（編輯：黃于）1070530
【0530王維中投球精華】今天王維中面對韓華隊打線雖然一開始就投出了三上三下但在第二局遭遇亂流一共被擊出8支安打再加上全隊一共發生了4次失誤讓王維中掉了韓職生涯最多的8分最後只投了3局苦吞了本季的第3敗終場比數NC恐龍 4:10 韓華鷹Posted by 博斯運動粉絲團 on Wednesday, May 30, 2018