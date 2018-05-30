王維中投3局失8分 本季最慘吞第3敗

旅韓NC恐龍投手王維中30日先發對韓火鷹，第2局NC恐龍3次失誤，包括王維中2次失誤，投3局失8分（3分自責分），本季最慘。（圖取自NC恐龍臉書 www.facebook.com/ncdinos）

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）旅韓NC恐龍投手王維中今天先發對韓火鷹，第2局NC恐龍3次失誤，包括王維中2次失誤，投3局失8分（3分自責分），本季最慘，終場4比10落敗，王維中吞第3敗。



王維中今天賽前出賽9場，有6場優質先發，繳出4勝2敗，生涯首度對戰韓火鷹，挑戰本季第5勝。



NC恐龍1局上朴珉宇、李沅宰就從韓火鷹先發投手裴英洙手中揮出2發陽春砲，取得2比0領先。



王維中此役投3局，僅首局讓韓火鷹打者3上3下，第2局自己和隊友守備雙雙出現亂流，先讓洋砲濠縈內野安打上壘，王維中隨後連續發生2次傳球失誤後，又被擊出安打、保送，加上游擊手盧珍赫失誤，團隊單局出現3次守備失誤，讓韓火鷹單局狂攻12人次、灌8分。



王維中僅投3局就退場休息，首度未投滿5局，寫下本季最短先發紀錄，用63球，失8分（3分自責分），也是本季最慘，被敲出8支安打，2次三振、1次保送。



NC恐龍羅成範4局上轟出陽春全壘打，5局上又追回一分，但韓火鷹第4、8局各添一分，NC恐龍終場仍以4比10輸球，苦吞3連敗，戰績持續墊底，王維中吞下本季第3敗。（編輯：黃于）1070530



