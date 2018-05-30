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全球股市同步回挫 台股早盤大跌逾百點

發稿時間：2018/05/30 09:42

最新更新：2018/05/30 09:48

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受到義大利政治危機加深，全球主要股市重挫、美中貿易戰煙硝再起等多重利空因素襲擊，台股30日開盤跌38.91點後，不到3分鐘就急殺百點。（中央社檔案照片）受到義大利政治危機加深，全球主要股市重挫、美中貿易戰煙硝再起等多重利空因素襲擊，台股30日開盤跌38.91點後，不到3分鐘就急殺百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝、韓婷婷台北30日電）受到義大利政治危機加深，全球主要股市重挫、美中貿易戰煙硝再起等多重利空因素襲擊，台股今天開盤跌38.91點後，不到3分鐘就急殺百點，失守10900關卡，類股齊黑。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.010元開盤，貶2.2分，也創逾5個月新低。

台股跌破逾百點，一度跌破季線10843點支撐點，由於摩台指即將在今天結算，分析師估計季線仍具相當支撐力道。

義大利政局不穩衝擊歐美股市，29日美股4大指數全面重挫，道瓊工業指數下跌391.64點、收在24361.45點，NASDAQ指數下跌37.26點、跌幅0.50%、收在7396.59點，S&P 500指數下跌31.47點，以2689.86點作收。

川普政府29日聲明指出，將在6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，並打算對這些商品加徵25%關稅。美國還會持續在世界貿易組織（WTO）控告中國。

亞股開盤難逃拖累，日經225指數早盤重挫374.17點或1.67%，台北股市今天開盤跌38.91點，加權股價指數為10925.21點，但不到3分鐘就急殺重挫百點，截至9時22分最低一度來到10834.79點，失守10900點關卡，類股齊黑。

蘋概股中台積電一度來到222.5元、跌1.11%，鴻海一度最低到86.5元、約跌0.7%，大立光一度跌至4185元，跌幅逾1%。

分析師指出，後續季線位置能否守住為觀盤重點。另外人氣族群被動元件走勢也將牽動台股信心。（編輯：張均懋）1070530

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