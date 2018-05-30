/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票義大利停電姚文智
>rss

新台幣再見3字頭 創逾6個月新低

發稿時間：2018/05/30 16:06

最新更新：2018/05/30 17:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新台幣兌美元匯率再現3字頭，台北外匯市場新台幣兌美元30日收盤收30.050元。（中央社檔案照片）新台幣兌美元匯率再現3字頭，台北外匯市場新台幣兌美元30日收盤收30.050元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）國際兩大利空襲擊，資金湧入美元避險，影響新台幣兌美元匯率今天開盤貶破30元大關，終場以30.050元，貶值6.2分，創逾6個月新低，兩大匯市成交金額為17.66億美元。

新台幣兌美元匯率今天以30.010元、貶值2.2分開出，早盤多在30.04元附近震盪，午盤過後受到外資擴大匯出影響，新台幣貶值幅度緩步擴大，終場以30.050元作收，為去年11月22日以來新低。

外匯交易員表示，歐洲政治風險提高、美中貿易問題恐加劇，兩大利空使市場避險氛圍進一步被激化；而外資今天不僅賣超台股達152億元，且匯出力道也蠻大的。

交易員指出，歐洲政局動盪令風險趨避意識升溫，尤其現在義大利問題比較難解，引發義大利可能退出歐元區的憂慮；另外，美中兩國日前才宣布雙方已就貿易戰問題找到暫時性的解決方案，美國如今意外宣布將對中國大陸進口的產品課徵25%的關稅，不少資金湧入美元、日圓避險。

匯銀人士也指出，儘管適逢月底，出口商擴大拋匯，緩解新台幣部分貶勢，但美國出人意表將對中國大陸產品課徵關稅，影響人民幣中間價今天重貶，且韓元等新興市場貨幣盤中連袂走弱，都加劇新台幣今天的貶勢。

台北外匯市場今天開盤價為30.010元，最高30.010元、最低30.061元，終場收30.050元，貶值6.2分。（編輯：張良知）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 新台幣美元外匯
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP