新台幣再見3字頭 創逾6個月新低

新台幣兌美元匯率再現3字頭，台北外匯市場新台幣兌美元30日收盤收30.050元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）國際兩大利空襲擊，資金湧入美元避險，影響新台幣兌美元匯率今天開盤貶破30元大關，終場以30.050元，貶值6.2分，創逾6個月新低，兩大匯市成交金額為17.66億美元。



新台幣兌美元匯率今天以30.010元、貶值2.2分開出，早盤多在30.04元附近震盪，午盤過後受到外資擴大匯出影響，新台幣貶值幅度緩步擴大，終場以30.050元作收，為去年11月22日以來新低。



外匯交易員表示，歐洲政治風險提高、美中貿易問題恐加劇，兩大利空使市場避險氛圍進一步被激化；而外資今天不僅賣超台股達152億元，且匯出力道也蠻大的。



交易員指出，歐洲政局動盪令風險趨避意識升溫，尤其現在義大利問題比較難解，引發義大利可能退出歐元區的憂慮；另外，美中兩國日前才宣布雙方已就貿易戰問題找到暫時性的解決方案，美國如今意外宣布將對中國大陸進口的產品課徵25%的關稅，不少資金湧入美元、日圓避險。



匯銀人士也指出，儘管適逢月底，出口商擴大拋匯，緩解新台幣部分貶勢，但美國出人意表將對中國大陸產品課徵關稅，影響人民幣中間價今天重貶，且韓元等新興市場貨幣盤中連袂走弱，都加劇新台幣今天的貶勢。



台北外匯市場今天開盤價為30.010元，最高30.010元、最低30.061元，終場收30.050元，貶值6.2分。（編輯：張良知）1070530