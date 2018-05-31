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NBA總冠軍賽6/1登場 ESPN看好勇士奪冠

發稿時間：2018/05/31 15:49

最新更新：2018/05/31 16:16

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NBA總冠軍賽在台灣時間6月1日上午9時開打，勇士與騎士連4年在總冠軍賽碰頭。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）NBA總冠軍賽在台灣時間6月1日上午9時開打，勇士與騎士連4年在總冠軍賽碰頭。（圖取自NBA臉書facebook.com/nba）

（中央社記者龍柏安台北31日綜合報導）美國職籃（NBA）總冠軍賽，將於台灣時間明天上午9時開打，這也是勇士與騎士連4年在總冠軍賽碰頭，而根據ESPN戰力指數分析，勇士衛冕機率高達99%。

勇士過去3年奪得2冠，去年他們靠著補強網羅了全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）後，組成讓聯盟各隊聞風喪膽海嘯組合，球隊也順利奪冠，本季勇士在主力陣容維持平盤的情況下，也被外界視為衛冕大熱門。

美國運動權威網站ESPN，近年推出一套名為球隊戰力指數（BPI）的分析公式，利用公式將兩隊球員數據轉化成戰力值，進而評斷輸贏機率，而根據ESPN公布的總冠軍賽BPI來看，勇士有85%的機會能在第5戰封王。

不過比賽開打前，勇士則傳出利空，2015年總冠軍賽MVP、鋒衛雙棲的伊古達拉（Andre Iguodala）因左膝傷勢未癒，總冠軍賽首役確定無法出賽，也讓勇士在攻防兩端少了一名可用之兵。

勇士就算少了伊古達拉，騎士王牌球星詹姆斯（LeBron James）依舊不敢小看對手，他認為勇士仍是最強大的對手，除對方陣中有4名未來準名人堂級球員，還有前明星級大前鋒威斯特（David West）在板凳上。

「詹皇」強調，他最自豪的就是職業生涯能夠一路保持健康，這也是他最大資產，「我一整年都能為隊友而奮戰」。（編輯：張芷瑄）1070531

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