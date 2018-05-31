辜仲諒接掌棒協 盼台灣棒球拿下第一名

當選新任中華民國棒球協會理事長辜仲諒提到，未來將聚集所有力量、資源，無論是接下來亞運、奧運等，他期待能在各個國際賽事都能打出好成績。中央社記者張新偉攝 107年5月31日
（中央社記者黃巧雯台北31日電）當選新任中華民國棒球協會理事長辜仲諒今天表示，希望台灣在國際上能藉由棒球打出名聲，希望台灣能打第一名，未來將聚集資源，期待在各個國際賽事都能有好成績。
棒協今天召開理監事會，並選出林華韋、余政憲、趙士強出任副理事長，林宗成擔任秘書長。辜仲諒在當選棒協理事長後首次召開記者會，他坦言，對於接任理事長一職，「有點匆促、沒有什麼心理準備、沒有做什麼功課」。
談到接掌棒協的目標，辜仲諒說：「希望台灣在國際上，能藉著我們國球棒球打出名聲，我不希望我們只是前5名、前3名，我很希望台灣能打第一名。」
辜仲諒提到，未來將聚集所有力量、資源，無論是接下來亞運、奧運等，他期待能在各個國際賽事都能打出好成績。
中信兄弟近年來聘請許多外籍教練，也讓辜仲諒學習到不少，他舉例像是棒球結合科學，將藉此經驗引導棒協發展，協助提升球隊技術等各方面水準，他的夢想是未來能打入冠軍賽。
辜仲諒也分享，在從事慈善公益過程中，發現棒球帶給弱勢、偏鄉孩童人生很大夢想，協助小朋友找到人生目標。
從力挺少棒、青少棒、青棒與成棒，到現在中信兄弟，辜仲諒透露，當初會買下中信兄弟是受小朋友所託，「他們很擔心如果沒有人去接兄弟隊，職棒就會消失」。
辜仲諒強調，擔任棒協理事長，不只希望能提升台灣棒球水準，他認為更重要是能協助打棒球的小朋友找到人生目標，並鼓勵小朋友能念書，長大也能有一技之長。
棒協今天理監事會選出8名常務理事，包括林華韋、余政憲、趙士強、陳炳甫、曾慶裕、陳嘉遠、蘇泰安、謝國棟。
3名常務監事分別為林俊儀、蔡榮郎、郭李建夫。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070531
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